Haberler

Beylikdüzü'nde Heimlich manevrası 5 yaşındaki çocuğun hayatını kurtardı

Beylikdüzü'nde Heimlich manevrası 5 yaşındaki çocuğun hayatını kurtardı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beylikdüzü'nde boğazına simit parçası kaçan 5 yaşındaki çocuk, okul müdürünün Heimlich Manevrası müdahalesi sayesinde kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Beylikdüzü'nde boğazına simit parçası kaçan 5 yaşındaki çocuk, okul müdürünün Heimlich Manevrası müdahalesi sayesinde kurtuldu. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 29 Nisan Çarşamba günü Beylikdüzü ilçesi Kavaklı Mahallesi Hasan Doğan Stadyumu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, okullar arası futbol müsabakasını izlemeye gelen bir ailenin 5 yaşındaki çocuğunun boğazına simit parçası kaçtı. Aile çocuğun nefes alamadığını fark edince panikle yardım istedi. O sırada çocukların maçını seyreden İbrahim Feridun Tınaztepe İlkokulu Müdürü Abuzer Badem, boğazına cisim kaçan 5 yaşındaki çocuğa Heimlich manevrası ile müdahale ederek hayatını kurtardı. Yaşanan o anlar ise stadın güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde, 5 yaşındaki çocuğun nefessiz kaldığını fark eden ailenin panikle müdahale çabası ve okul müdürünün hızla çocuğa müdahale ederek Heimlich manevrası yaptığı anlar yer aldı. Olayın ardında nefesi açılan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"Daha önce ilkyardım eğitimi aldığım için Heimlich Manevrası yaparak kardeşimizin boğazında kalan simidin çıkmasına vesile oldum"

Durumu fark ederek hızla müdahale eden okul müdürü Abuzer Badem o anlarla ilgili olarak, "Sınıflar arası yaptığımız futbol müsabakasının final karşılaşmasında, öğrenci abisini izlemeye gelen bir kardeşimizin boğazında simit parçası kalmıştı. Tribünde bir hareketlilik görünce ben de müdahale etmek için hareket ettim. Daha önce de ilk yardımı eğitimi almış olduğum için Heimlich manevrası yaparak kardeşimizin boğazında kalan simidin çıkmasına vesile olmuş oldum. 5 yaşındaydı çocuk. Abisini izlemeye gelen bir minik kardeşimizdi" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yunanistan, Türkiye'deki müfredat değişikliğinden rahatsız oldu

Yunan basınına manşet oldu

Samsun'da İHA düştü! Büyük panik yaşandı, evlerde hasar oluştu

Büyük panik! Karadeniz'deki ilimize İHA düştü
Belediye binası önünde 'makam aracı' pozu

Başkanın 4 milyonluk şovu

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kim seçilirse seçilsin gelecek! Fener'e yıldız golcü

Kim seçilirse seçilsin gelecek! Fener'e yıldız golcü
Torreira'nın ağladığını gören taraftarlar aynı yorumu yaptı

Bu halini gören herkes aynı yorumu yapıyor

5 bin TL için kuzen katili oldu

5 bin TL için kuzen katili oldu
Ekranlarda yaprak dökümü! 4 dizi birden final yapıyor

Ekranlarda yaprak dökümü! 4 dizi birden final yapıyor
Trump: DEAŞ'ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya'da etkisiz hale getirildi

Trump dünyaya ilan etti: İki numara öldürüldü
Binlerce tweet attılar! Fener taraftarı Jesus'u istemiyor

Gece yarısı kıyamet koptu!

Görüntü İstanbul'daki gölden! Kilometrelerce boru hattı çıktı

Görüntü İstanbul'dan! Kilometrelerce boru hattı çıktı