Boğaziçi Üniversitesi'ndeki vahşet sonrası herkes aynı soruyu soruyor

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs'te bulunan ve dışarıdan düğün organizasyonlarına açılan bir restoranda yaşanan olay gündem yarattı.

ÜNİVERSİTEDE VAHŞET

24 suç kaydı olduğu öğrenilen 20 yaşındaki Ayberk K., restoranda düğün organizasyonları veren şirkette çalıştığı iddia edilen 15 yaşındaki bir kız çocuğunu silahla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

24 SUÇ KAYDI VAR

Üniversite öğrencisi olmadığı belirlenen, 24 suç kaydı bulunan ve belinde silah taşıyan Ayberk K.'nın nasıl elini kolunu sallayarak üniversiteye girdiği tartışma yarattı.

REKTÖR NACİ İNCİ'YE ÇAĞRI YAPTILAR

Üniversitede okuyan çok sayıda öğrenci, bu şahsın okullarına nasıl girdiğini merak ettiklerini söylerken, yaşanan bu olayın ardından Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci'den tatmin edici bir açıklama beklediklerini ifade etti.

REŞİT OLMAYAN BİR ÇOCUĞU NASIL ÇALIŞTIRDILAR?

Öte yandan üniversite içindeki restoranda düğün organizasyonunu gerçekleştiren firmanın reşit olmayan bir kız çocuğunu nasıl çalıştırdığı konusu da sosyal medyada en çok tartışılan başlıklar arasına girdi.

ÜNİVERSİTENİN AÇIKLAMASI ÖĞRENCİLERİ TATMİN ETMEDİ

Türkiye'nin gözde üniversitelerinden biri olan Boğaziçi Üniversitesi, yaşanan vahşetin ardından yaptığı açıklamada "Üniversitemizin Güney Kampüsü Kale Kapısı'nda sivil bir vatandaşın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği, daha sonra saldırıyı gerçekleştiren failin aynı silahla intihar ettiği bilgisini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Savcılık tarafından yürütülen adli soruşturmayla ilgili Üniversitemiz gerekli iş birliğini yerine getirmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.

"GEREKLİ TEDBİRLER ALINSIN"

X platformundan konuyla ilgili çok sayıda paylaşım yapan öğrenciler, açıklamanın kendilerini rahatlatmadığını belirterek, yeni eğitim dönemi öncesinde gerekli tedbirlerin alınması ve yaşanan vahşetle ilgili sorumluluğu bulunan herkesin soruşturmaya dahil edilmesi çağrısında bulundu.