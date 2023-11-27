Bodrum'dan İstanbul'a gelen Cessna tipi TC-ART tescilli özel uçak, Atatürk Havalimanı'na iniş sırasında pistten çıkarak toprak alan asaplandı.
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Bodrum'dan İstanbul'a gelen Cessna tipi TC-ART tescilli özel uçak, Atatürk Havalimanı'na iniş sırasında pistten çıkarak toprak alan asaplandı.
Bodrum'dan İstanbul'a gelen Cessna tipi TC-ART tescilli özel uçak, Atatürk Havalimanı'na iniş sırasında pistten çıkarak toprak alan asaplandı. Uçakta bulunan iki pilot, kazayı yara almadan atlattı. Uçak ekipler tarafından saplandığı yerden kurtarıldı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa