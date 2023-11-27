Üye Girişi
Haberler

Bodrum'dan İstanbul'a gelen Cessna tipi TC-ART tescilli özel uçak, Atatürk Havalimanı'na iniş sırasında pistten çıkarak toprak alan asaplandı.

Son Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri
Abone Ol

Bodrum'dan İstanbul'a gelen Cessna tipi TC-ART tescilli özel uçak, Atatürk Havalimanı'na iniş sırasında pistten çıkarak toprak alan asaplandı.

Bodrum'dan İstanbul'a gelen Cessna tipi TC-ART tescilli özel uçak, Atatürk Havalimanı'na iniş sırasında pistten çıkarak toprak alan asaplandı. Uçakta bulunan iki pilot, kazayı yara almadan atlattı. Uçak ekipler tarafından saplandığı yerden kurtarıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Atatürk Havalimanı İstanbul Bodrum Ulaşım Havacılık İstanbul Kaza 3. Sayfa Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title