Bodrum'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iş adamı Mehmet Alper Emiroğlu hayatını kaybetti. Kazada toplam 4 kişi yaralandı, biri ağır durumda. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır şekilde yaralanan bir kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada bir kişi hafif şekilde yaralandı, diğer 2 yaralının ise hastanede tedavisi sürüyor.
Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Mumcular - Güvercinlik yolunda meydana gelen kazada sürücünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçen kamyon, karşı yönden gelen 2 ayrı otomobile çarptı. Otomobillerden biri yol kenarına savrulurken diğer otomobil şarampole düştü. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Ağır şekilde yaralanan otomobil sürücüsü iş adamı Mehmet Alper Emiroğlu (43), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada hafif yaralanan bir kişinin hastaneye gitmediği, hastaneye kaldırılan diğer 2 yaralının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kamyon sürücüsü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Öte yandan, kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. - MUĞLA