Bodrum'da Sağanak Yağış Sonucu Dere Taştı, Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonucu dere taştı. Evlerin bahçelerine dolan su nedeniyle mahsur kalan 4 kişi ile bir kedi, ekipler tarafından kurtarıldı. Ayrıca, yağışla birlikte yollarda su birikintileri oluştu ve bazı işletmeler su altında kaldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sağanak yağışla birlikte dere taştı. Evlerin bahçelerine dolan su nedeniyle mahsur kalan 4 kişi ile bir Kedi, ekipler tarafından kurtarıldı.

Bodrum'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışla Bitez Mahallesi'nden geçen dere taştı. Taşan dere nedeniyle evlerin bahçelerine su doldu. Dere kenarındaki bir evin demir kapısı kırıldı. Kırılan kapıdan içeri çok miktarda su girdi, bahçe ve ev suyla doldu. Binada yaşamını sürdüren 4 kişi mahsur kaldı. İhbarın ardından itfaiye ve polis ekibi bölgeye geldi. Mahsur kalan 4 vatandaş ve bir kedi kurtarıldı. Dere kenarındaki bazı işletmeleri de su bastı, yağışla birlikte yollarda su birikintileri oluştu. Sürücüler su birikintilerinin olduğu noktalarda dikkatli şekilde ilerledi. Cadde ve sokaklarda rögarlarda taşmalar oldu.

Konacık Mahallesi'ndeki açık pazar yerinde esnaf ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Tentelerden akan yağmur suları nedeniyle bazı pazar esnafının ürünleri ıslandı. Esnaf, suyla ağırlaşan tente çökmesin diye elindeki sırıkla dakikalarca alttan destek verip bekledi.

Gümbet Mahallesi'nde devrilen ağaç nedeniyle aydınlatma direği devrildi, yol trafiğe kapandı. Belediye ekipleri devrilen ağacın kaldırılması için çalışma başlattı. - MUĞLA