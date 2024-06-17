Bodrum'da lüks cipin yayaların arasına dalmasıyla 6 kişi yaralandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kontrolden çıkan lüks cipin caddede yürüyen insanların arasına dalması sonucu 6 kişi yaralandı.

LÜKS CİP İNSANLARIN ARASINA DALDI

Kaza, Bodrum ilçesinde eğlence mekanlarının yoğun olduğu Gümbet Barlar Sokağı Ayaz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede süratli şekilde seyreden CB 5507 KE yabancı plakalı cip, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle, kaldırımda bulunan kalabalığın arasına daldı.

6 KİŞİ YARALANDI

Kazada içlerinde yerli ve yabancı turistlerin de olduğu 6 kişi ezilirken, lüks cip yol kenarındaki araçlara çarparak durabildi. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla hastanelere kaldırdı.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza sonrası ortalık adeta savaş alanına döndü. Bir süre trafiğe kapalı kalan yol, araçların yoldan kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.