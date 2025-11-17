Haberler

Böcek ailesinin tamamının can verdiği faciada 4 tutuklama

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Böcek ailesinin tamamının can verdiği faciada 4 tutuklama Haber Videosunu İzle
Böcek ailesinin tamamının can verdiği faciada 4 tutuklama
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya'dan geldikleri İstanbul Fatih'te 4 kişilik Böcek ailesinin yedikleri yiyeceklerden sonra rahatsızlanıp hayatını kaybetmesine ilişkin olayda ilk tutuklama kararları geldi. Olayda midyeci, lokumcu, kokoreççi ve kafe sahibi tutuklandı.

  • Fatih'te bir otelde konaklayan 4 kişilik Böcek ailesinin tamamı hayatını kaybetti.
  • Olayla ilgili olarak 4 şüpheli tutuklandı ve gözaltındaki şüpheli sayısı 11'e yükseldi.
  • Otelde yapılan ilaçlamada insan sağlığına zararlı olabilecek maddeler kullanıldığı şüphesi bulunuyor.

Fatih'te 2'si çocuk 4 kişinin hayatını kaybettiği 'gıda zehirlenmesi' iddialarıyla ilgili 1'i ilaçlama görevlisi, 2'si de otel çalışanı olmak üzere 3 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 11'e yükseldi. Polisin incelemelerini tamamladığı otel dün mühürlenirken gözaltındaki şüphelilerden, midye satıcısı Yusuf D., kafe sahibi Fatih Mustafa O., kokoreççi Ercan E. ve lokum satıcısı Fatih T. bugün emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

4 KİŞİLİK BÖCEK AİLESİ HAYATINI KAYBETTİ

Fatih'te bir otelde konaklayan Böcek ailesi, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Böcek ailesinin 2 çocuğu önceki gün, anne Çiğdem Böcek dün sabah hayatını kaybetti. Fatih'te Böcek ailesinin kaldığı otelde sabah saatlerinde 2 kişi rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. 2 kişiye refakat eden 3'üncü kişi de kalp ritmindeki rahatsızlık nedeniyle tedaviye alındı.

Böcek ailesinin tamamının can verdiği faciada 4 tutuklama

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayın ardından Böcek ailesinin Ortaköy'de yemek yediği kafe sahibi, midye satıcısı, kokoreççi ve lokum satıcısının ardından otel çalışanları, ilaçlama şirketi çalışanlarının da aralarında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyette işlemleri tamamlanan midye satıcısı Yusuf D., kafe sahibi Fatih Mustafa O., kokoreçci Ercan E. ve lokum satıcısı Fatih T. adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan polis ekipleri dün otele gelerek incelemelerde bulundu. Otelde ilaçlama yapıldığı belirlendi. Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü ile Fatih İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de otelde denetim yaptı.

Böcek ailesinin tamamının can verdiği faciada 4 tutuklama

OTELİN GİRİŞ KATINDA İLAÇLAMA YAPILMIŞ

Yapılan denetimlerde, otelde ilaçlama sırasında kullanılan malzemelere dair bilgi ve belgelerin toplandığı, ilaçlamanın otelin giriş katında, tek bir odada yapıldığı öğrenildi. İlaçlamada kullanılan maddelerden bazılarının insan sağlığına zararlı olabilecek, tarım alanlarında kullanılan maddeler taşıdığı şüphesi üzerinde duruluyor. Alınan numuneler, analiz edilecek. Ayrıca, turistlerin otelin dördüncü katında, hayatını kaybeden ailenin ise birinci katta kaldığı öğrenildi. Olayla ilgili gözaltına alınanların sayısı 11'e yükseldi.

OTEL MÜHÜRLENDİ

Böcek ailesinin kaldığı ve yeni 3 zehirlenme vakasının yaşandığı otelde polis ekipleri inceleme başlattı. Dün sabah saatlerinde başlayan inceleme çalışmaları, geç saatlere kadar devam etti. İnceleme çalışmalarının ardından olay yerine gelen belediye ekipleri oteli mühürledi.

Turan Yiğittekin
Haberler.com / 3-sayfa
Haberler.com
500

Yorumlar (18)

Haber YorumlarıSüLeyman Kiyağ:

Yazık oldu aileye . Suçlular bir süre sonra tahliye olacak ve ölüm saçmaya devam edecek ...

Yorum Beğen67
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEngin Çalık:

e hani tarım ilacıydı ilaçlama şirketiydi

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlamancı RasihBardakçı:

Öyle ama Türkiye de herkesi atıyorlar iceriye

yanıt11
yanıt4
Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

ben inşaat ustaları gördüm, ipi germeyi bile bilmiyorlar...

yanıt3
yanıt2
Haber Yorumlarıkonak.mar47:

ben 7 yıl midye sattım. 2. güne kalan midyeler zehir saçıyor. Bunu çoğu kişi biliyor

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSalih Kandıralı:

Sen de katilsin belki de.

yanıt6
yanıt5
Haber YorumlarıCahil Avcısı:

Şaka mı yapıyorsun? Bu Tutuklamalar ne alaka neyden zehirlendikleri bile belli değil şu an?

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEnes:

Belli olmadıkları için kaçma ihtimallerinden ötürü tutuklaniyorlar işte

yanıt0
yanıt0
Tüm 18 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İslam Memiş'ten yatırımcılara uyarı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin

Yatırımcıları böyle uyardı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin
Güncel rakam açıklandı: İşte Türkiye'de kalan Suriyeli sayısı

Güncel rakam açıklandı: İşte Türkiye'de kalan Suriyeli sayısı
Olay yaratan 'Otel odası' iddiası! Nagehan Alçı, sessizliğini bozdu

Olay yaratan "Otel odası" iddiası! Nagehan Alçı, sessizliğini bozdu
Shakhtar Donetsk'ı çalıştıran Arda Turan en büyük hayalini açıkladı

''En büyük hayalim'' diyerek sıradaki hedefini duyurdu
Memur ve emekliyi yıkan haber: Ocak zammı için tek senaryo var

Memur ve emekliyi yıkan haber: Ocak zammı için tek senaryo var
İstanbulluları çileden çıkaracak karar! Her ay zamlanmaya devam edecek

İstanbulluları çileden çıkaracak karar! Her ay zamlanmaya devam edecek
İslam Memiş'ten yatırımcılara uyarı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin

Yatırımcıları böyle uyardı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin
Güncel rakam açıklandı: İşte Türkiye'de kalan Suriyeli sayısı

Güncel rakam açıklandı: İşte Türkiye'de kalan Suriyeli sayısı
Olay yaratan 'Otel odası' iddiası! Nagehan Alçı, sessizliğini bozdu

Olay yaratan "Otel odası" iddiası! Nagehan Alçı, sessizliğini bozdu
Aydın'da neler oluyor? 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti

Bu ilimizde neler oluyor? 8 ayda 5 üniversite öğrencisi öldü
2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı

Görüntü Türkiye'den! 2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı
Julian Alvarez için istenen para akıllara zarar

Bu adam için istenen bonservis bedeline inanamayacaksınız
Ali Naci Küçük, Victor Osimhen'in Fenerbahçe derbisinde oynama ihtimalini yüzde vererek açıkladı

Osimhen'in derbide oynama ihtimaline yüzde verdi
Faciada 'ihmal' şüphesi! İşte gözaltına alınan kilit isimle ilgili korkunç gerçek

İşte gözaltına alınan kilit isimle ilgili korkunç gerçek
Cerny'nin Fenerbahçeli taraftarla fotoğraf çekilirken yaptığı hareket gündem oldu

Fenerli çocukla fotoğraf çekilirken yaptığı harekete tepki büyük
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.