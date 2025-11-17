Böcek ailesinin tamamının can verdiği faciada 4 tutuklama

Fatih'te 2'si çocuk 4 kişinin hayatını kaybettiği 'gıda zehirlenmesi' iddialarıyla ilgili 1'i ilaçlama görevlisi, 2'si de otel çalışanı olmak üzere 3 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 11'e yükseldi. Polisin incelemelerini tamamladığı otel dün mühürlenirken gözaltındaki şüphelilerden, midye satıcısı Yusuf D., kafe sahibi Fatih Mustafa O., kokoreççi Ercan E. ve lokum satıcısı Fatih T. bugün emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

4 KİŞİLİK BÖCEK AİLESİ HAYATINI KAYBETTİ

Fatih'te bir otelde konaklayan Böcek ailesi, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Böcek ailesinin 2 çocuğu önceki gün, anne Çiğdem Böcek dün sabah hayatını kaybetti. Fatih'te Böcek ailesinin kaldığı otelde sabah saatlerinde 2 kişi rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. 2 kişiye refakat eden 3'üncü kişi de kalp ritmindeki rahatsızlık nedeniyle tedaviye alındı.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayın ardından Böcek ailesinin Ortaköy'de yemek yediği kafe sahibi, midye satıcısı, kokoreççi ve lokum satıcısının ardından otel çalışanları, ilaçlama şirketi çalışanlarının da aralarında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyette işlemleri tamamlanan midye satıcısı Yusuf D., kafe sahibi Fatih Mustafa O., kokoreçci Ercan E. ve lokum satıcısı Fatih T. adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan polis ekipleri dün otele gelerek incelemelerde bulundu. Otelde ilaçlama yapıldığı belirlendi. Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü ile Fatih İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de otelde denetim yaptı.

OTELİN GİRİŞ KATINDA İLAÇLAMA YAPILMIŞ

Yapılan denetimlerde, otelde ilaçlama sırasında kullanılan malzemelere dair bilgi ve belgelerin toplandığı, ilaçlamanın otelin giriş katında, tek bir odada yapıldığı öğrenildi. İlaçlamada kullanılan maddelerden bazılarının insan sağlığına zararlı olabilecek, tarım alanlarında kullanılan maddeler taşıdığı şüphesi üzerinde duruluyor. Alınan numuneler, analiz edilecek. Ayrıca, turistlerin otelin dördüncü katında, hayatını kaybeden ailenin ise birinci katta kaldığı öğrenildi. Olayla ilgili gözaltına alınanların sayısı 11'e yükseldi.

OTEL MÜHÜRLENDİ

Böcek ailesinin kaldığı ve yeni 3 zehirlenme vakasının yaşandığı otelde polis ekipleri inceleme başlattı. Dün sabah saatlerinde başlayan inceleme çalışmaları, geç saatlere kadar devam etti. İnceleme çalışmalarının ardından olay yerine gelen belediye ekipleri oteli mühürledi.