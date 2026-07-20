Yangına uykuda yakalanan 22 kişilik aile kurtarıldı

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Sarıkum köyünde bir evde çıkan yangında 22 kişilik aile son anda kurtuldu. Yangını fark eden tır sürücüsü, aileyi uyandırarak evden çıkmalarını sağladı.

Edinilen bilgilere göre, sabah saat 05.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını yoldan geçen bir tır sürücüsü fark ederek, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, evde bulunan 22 kişilik aile tahliye edildi. Yangında evleri kullanılamaz hale gelen aile için AFAD ekipleri tarafından iki çadır kurularak, ilk barınma desteği sağlandı.

Yangında ailesinin evi zarar gören Tahir Pilatin, "Sabah saat 05.00 sıralarında bana telefon geldi, 'Annenin evi yanıyor' dediler. Ben Güroymak'ta oturuyorum. Haberi alır almaz hemen yola çıktım. Meğer yoldan geçen bir tır sürücüsü, yaklaşık 6-7 kilometre uzaklıktan dumanı fark etmiş. Aracını durdurup eve gelmiş ve ailemi içeride uyurken uyandırarak dışarı çıkarmış. Ardından itfaiye ve AFAD ekiplerine haber vermiş. Allah ondan razı olsun. Eğer o tır sürücüsü o anda oradan geçmemiş olsaydı bugün 22 kişilik ailemden hiç kimse hayatta olmayabilirdi. Ailemin hayatını kurtardı. Kim olduğunu bile bilmiyoruz ama kendisine minnettarız" dedi.

Pilatin, olay yerine kısa sürede ulaşarak yangına müdahale eden AFAD, itfaiye ve jandarma ekiplerine de teşekkür ederek, "Ekipler çok hızlı şekilde olay yerine ulaştı. Ellerinden gelen tüm gayreti gösterdiler. AFAD ekipleri ailemiz için iki çadır kurdu ve her konuda yanımızda oldular. Başta AFAD ekipleri olmak üzere itfaiye çalışanlarına ve jandarma personeline emekleri ve destekleri için teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun" ifadelerini kullandı.

Yangında evde bulunan eşyaların neredeyse tamamının kullanılamaz hale geldiğini belirten Pilatin, "Evimizin yüzde 99'u yandı. İçeride neredeyse hiçbir şey sağlam kalmadı. Ailem çok zor durumda" dedi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı