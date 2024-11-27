Bitlis'te 4.3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre saat 05.50'de merkez üssü Bitlis olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Yerin 8.71 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Yapılan ilk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.