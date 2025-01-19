Bir Haftadır Kaybolan Adam Evinde Ölü Bulundu

Bir haftadır haber alınamayan adam evinde ölü bulundu

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kendisinden bir haftadır haber alınamayan adam evinde ölü bulundu.

Alaşehir Beşeylül Mahallesi Cumhuriyet Caddesindeki iki katlı evin birinci katında ikamet eden bir çocuk babası Erdoğan Çam tek başına yaşadığı evinde ölü bulundu. Erdoğan Çam'ı yaklaşık bir haftadır göremeyen komşuları mahalle muhtarına haber verdi. Mahalle muhtarının durumu polise haber vermesinin ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kapının yanında bulunan pencereyi açarak, kapıyı açtı. İçeri giren görevliler Erdoğan Çam'ı yatağında cansız şekilde yatarken buldu. Erdoğan Çam'ın cenazesi önce Alaşehir Devlet Hastanesi morguna ardından da İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Yaklaşık 20 yıl önce eşinden ayrılan ve bir çocuğu olduğu öğrenilen Erdoğan Çam'ın yakınları Erdoğan'ın şeker, tansiyon gibi rahatsızlıkları olduğunu, sık sık hastaneye yattığını, yaklaşık bir hafta öncede hastaneye yattığını belirtti. Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.