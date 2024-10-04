Binlercesi yola saçıldı, dayanışmaları göz yaşarttı

Virajı alamayan tırın taşıdığı binlerce kutu içecek yere saçıldı. Tır şoförü tek başına kutu ve içecek kasaları toplamaya çalışırken çevredeki insanlar yardımına koştu.

Dayanışma ve el birliğiyle toplanan içecekler, 30 dakika içinde hiç bir şey olmamış gibi tıra yerleştirildi. Görenleri duygulandıran yardımlaşma anları, sosyal medyada gündem oldu.