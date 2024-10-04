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Binlercesi yola saçıldı, dayanışmaları göz yaşarttı

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Bir tırın virajı alamayarak devrilmesi sonucu binlerce kutu içecek yola saçıldı. Tek başına toplamaya çalışan adam, yardımına gelen insanların çabalarıyla kısa sürede kasaları toparladı. Görenlerin duygulandığı dayanışma anları, güvenlik kameralarına yansıdı.

Virajı alamayan tırın taşıdığı binlerce kutu içecek yere saçıldı. Tır şoförü tek başına kutu ve içecek kasaları toplamaya çalışırken çevredeki insanlar yardımına koştu.

Dayanışma ve el birliğiyle toplanan içecekler, 30 dakika içinde hiç bir şey olmamış gibi tıra yerleştirildi. Görenleri duygulandıran yardımlaşma anları, sosyal medyada gündem oldu.

Binlercesi yola saçıldı, dayanışmaları göz yaşarttı

Binlercesi yola saçıldı, dayanışmaları göz yaşarttı

Binlercesi yola saçıldı, dayanışmaları göz yaşarttı
Kaynak: Haberler.com / Özge Çağıl Sütçü - 3.Sayfa

3-sayfa Gündem Toplum Yaşam

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Yorumlar (3)

tugba b.:

ülkemizde olsa orada kavga, yağmalama vb birçok olay olurdu eminim çin falandır orası

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DiYaRBaKıRLı:

Bizde olsa çalarlar beleş içecek diye

2
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huseyin eskin:

Olayın Türkiye'de olmadığı ne kadar belli. Burada olsaydı millet aracıyla gelip yağmalardı ürünleri.

0
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