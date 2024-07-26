Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen deprem yerin 11,88 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Bingöl'ün Karlıova ilçesi 4,2 büyüklüğünde depremle sarsıldı.
BİNGÖL'DE 4,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 18.27'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin yerin 11,88 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.
KANDİLLİ: DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 5
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,1 olarak duyurdu. Kandilli sarsıntının yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti.
ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ
Deprem nedeniyle Bingöl halkı panik yaşadı. Sarsıntı Bingöl'ün yanı sıra çevre illerde de hissedildi.