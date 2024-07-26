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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem

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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen deprem yerin 11,88 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Bingöl'ün Karlıova ilçesi 4,2 büyüklüğünde depremle sarsıldı.

BİNGÖL'DE 4,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 18.27'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin yerin 11,88 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem

KANDİLLİ: DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 5

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,1 olarak duyurdu. Kandilli sarsıntının yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Deprem nedeniyle Bingöl halkı panik yaşadı. Sarsıntı Bingöl'ün yanı sıra çevre illerde de hissedildi.

Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa

Karlıova Deprem Bingöl 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

Ahmet Yaşlı:

çok geçmiş olsun Karliova Allah kazalardan belalardan ve zelzelelerden korusun sizleri

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Ramazan Karakuş:

İzmir de de hafif hissedildi,geçmiş olsun

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ayhan ertaş:

geçmiş olsun

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Ejderha Dövmeli Herif:

Prof. Naci görür bir senedir bu bölgede deprem olacak acil önlem alın diyor. Bingöl ve çevre şehirleri kendine dikkat etsin . Gerekirse birkaç sene tatile çıksın.boşaltın oraları. İstanbuluda boşaltın sadece kaçak göçmenler kalsın.

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Sihirbazın Çırağı:

ON ÜÇ eylül iki bin yirmi dört CUMA gününe kırk sekiz gün ve dört saat kaldı. Yer tüm şiddetiyle sarsıldığında Rabbı olan sarsıcısının ona bildirmesiyle kimin hardal tanesi kadar hayırlı işler yapabildiğini ve kimin hardal tanesi kadar şerli işler yapabildiğini herkese gösterecektir. Kim hak ettiği maaşı alamıyor, kim hak etmediği maaşı çatır çatır harcıyor o gün görecek herkes. Kim şeytana teslim olmuş da Allah'ın lutuflarını yaşadığını sanıyor kim de hakikatler üzere ikaz etti o gün bellidir.

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