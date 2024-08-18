Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 21.15'te 4,1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

BİNGÖL'DE 4,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 21.15'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin yerin 7,1 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.

KANDİLLİ: DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ MUŞ'UN VARTO İLÇESİ

Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünün Muş'un Varto ilçesi, büyüklüğünün ise 4,2 olduğunu açıkladı. Kandilli, depremin yerin 5,2 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini kaydetti.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Deprem nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi.

VALİLİK: CAN VE MAL KAYBI YOK

Bingöl Valiliği yaptığı açıklamada, herhangi bir olumsuz durumun olmadığını belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Geçmiş olsun Bingöl! Saat 21.15'te merkezi Karlıova olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem yaşadık. İlk belirlemelere göre bölgede herhangi bir can ve mal kaybı söz konusu olmamıştır. Allah milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin."