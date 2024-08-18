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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem

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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7,1 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, sarsıntı nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Deprem Bingöl'ün yanı sıra çevre illeri de salladı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 21.15'te 4,1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

BİNGÖL'DE 4,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 21.15'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin yerin 7,1 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem

KANDİLLİ: DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ MUŞ'UN VARTO İLÇESİ

Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünün Muş'un Varto ilçesi, büyüklüğünün ise 4,2 olduğunu açıkladı. Kandilli, depremin yerin 5,2 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini kaydetti.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Deprem nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi.

VALİLİK: CAN VE MAL KAYBI YOK

Bingöl Valiliği yaptığı açıklamada, herhangi bir olumsuz durumun olmadığını belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Geçmiş olsun Bingöl! Saat 21.15'te merkezi Karlıova olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem yaşadık. İlk belirlemelere göre bölgede herhangi bir can ve mal kaybı söz konusu olmamıştır. Allah milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin."

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem

Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa

Karlıova 3-sayfa Deprem Bingöl 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

Marko Apostolidis:

4.1 neresi şiddetli? 5den yukarısı şiddetli.

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Ejderha Dövmeli Herif:

O kulak arkası yaptığınız naci görür yine haklı çıkacak. İş işten geçtikten sonra allah rahmet eylesin laflarını bırakın.

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2
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Ali Hızel:

Doğu anadoludaki vatandaşlarımıza geçmiş olsun

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karakartal35:

4,1 şiddetlimi oluyor.bunlar her zaman olan depremAllah beterinden korusun inşAllah

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Müdessir Östüzün:

Geçmiş olsun Bingöllu tedbirli olun her an Yeni deprem gelir

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