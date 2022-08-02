"Sen benim abimi bitirdin" sözünün ardından patlayan silah, 19 yaşındaki genci öldürdü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Sen benim abimi bitirdin" sözünün ardından patlayan silah, 19 yaşındaki genci öldürdü

'Sen benim abimi bitirdin' sözünün ardından patlayan silah, 19 yaşındaki genci öldürdü

İstanbul Gaziosmanpaşa'da yaşanan silahlı kavgada 19 yaşındaki bir genç, başından vurularak öldürüldü. Mahalle sakinleri, kavga sırasında "Sen benim abimi bitirdin" sözlerini duyduklarını ifade etti.

 - Güncelleme:

Gaziosmanpaşa Hürriyet Mahallesi'nde saat 00.30 sıralarında iddialara, 19 yaşındaki Alkan Atılkan ile husumetli olduğu kişi sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü. Sokak aralarında yaşanan kovalamacanın ardından taraflar ellerindeki bıçak ve silahla birbirlerine saldırdı. Şüpheli kişinin silahından ateşlenen kurşunla 19 yaşındaki genç başından vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, silahla başından vurulan gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Çalışmalar sonucunda şüpheli M.G., polis ekiplerince yakalanarak emniyete götürüldü.

'Sen benim abimi' bitirdin sözünün ardından patlayan silah, 19 yaşındaki genci öldürdü

Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinden Sevda Yurtduymaz, "Genç çocuklardı. 19 -20 yaşlarındaydı. Bir tanesi, diğerine 'Sen benim abimi bitirdin' dedi. Balkondan herkes seslendi. Kimse umursamadı. Buradan 3-4 el silah sesi duyulmuş. Balkona çıkmadım. Gençlerdi zaten. Binadan seslendim. Ben böyle bir şeyi durdurabilsem aşağı kapıyı açarım. Çocuk içeri kaçsın diye. Olayın bu kadar büyüyeceğini tahmin etmedim. Gençlerdi belki yapmazlar diye düşündüm ama öldürülmüş çocuk" dedi.

'Sen benim abimi' bitirdin sözünün ardından patlayan silah, 19 yaşındaki genci öldürdü

Yaşananları anlatan cadde esnafı Şükrü Ceylan, "Tartışma yaptıktan sonra benim dükkanın önünden geçerken vuran arkadaş, 'Gelme üstüme' dedi'. O da ısrarla geldi. Burada ayağı takıldı. Ayağı takılınca öbür arkadaş da mermi atınca gözümün önünde öldü. O anda bana da gelebilirdi bir mermi. Çocuk arkasını dönüp de attı. Karşı karşıya gelip atmadı" diye konuştu.

Şüphelinin rastgele ateş ettiğini söyleyen Ceylan, "Önünü dönüp karşı karşıya gelmedi. Kaçarken elini tuttu. Mermi yerden sekti, çocuğa öyle gitti. Çocuğun başka bir şeyi yoktu. Bu çocuğun abisinin uyuşturucu borcu mu varmış, bir uyuşturucu mevzusu geçiyor. Bunlardan da bir bilgim yok" şeklinde konuştu.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziosmanpaşa Çocuk 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title