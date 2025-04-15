Bingöl'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

BİNGÖL - Bingöl'de otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl- Diyarbakır yolu Yayla köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 23 ER 700 plakalı otomobil, yoldan çıkarak elektrik direğine çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken hayatını kaybeden şahsın cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.