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Bingöl'de Murat Nehri'nde Mahsur Kalan 4 Kişi Kurtarıldı

Bingöl'de Murat Nehri'nde Mahsur Kalan 4 Kişi Kurtarıldı
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Bingöl'ün Genç ilçesinde Murat Nehri'nde mahsur kalan 4 kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekipleri, vatandaşları botla kurtardı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde Murat Nehri'nde mahsur kalan 4 kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Ediinlen bilgiye göre, Genç ilçesinde 112 Acil Çağrı Merkezine Murat Nehri'nde 4 vatandaşın mahsur kaldığı ihbarı yapıldı. İhbarın ardından bölgeye İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü arama kurtarma ekibi ile jandarma ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar botla mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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