Bingöl'de Metruk Binada Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Bingöl'ün Genç ilçesinde jandarma ekiplerince metruk bir binaya düzenlenen operasyonda çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Genç İlçe J.K.lığı ve JASAT ekiplerimizce, Genç İlçe mülki sınırları içerisinde 11 Ekim 2025 günü 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak' suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli şahsın metruk bir binada saklandığı ve uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde istihbari bilginin alınması üzerine metruk bina ve eklentilerinde yapılan operasyonda; 3 kilo 268 gram kubar esrar maddesi, 378 gram skunk maddesi, 1 adet hassas terazi ele geçirilmiş ve 2 şüpheli şahıs yakalanmıştır. Söz konusu olayda yakalanan şahıslardan biri tutuklanarak Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiş, 1 şüpheli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Vatandaşlarımızı zehirlemek isteyen zehir tacirlerine karşı mücadelemiz gece-gündüz demeden kararlılıkla devam edecektir" denildi. - BİNGÖL