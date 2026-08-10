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Bingöl'de Jandarma Operasyonu: 6 Aranan Zanlı Yakalandı, Uyuşturucu Ele Geçirildi

Bingöl'de Jandarma Operasyonu: 6 Aranan Zanlı Yakalandı, Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Bingöl’de jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda, kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 6 zanlı yakalandı.

Bingöl'de jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda, kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 6 zanlı yakalandı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 31 Temmuz - 7 Ağustos tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde, kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 6 şahıs yakalandı. İfadelerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aynı zamanda il güvenliği ve huzuru için gerçekleştirilen çalışmalarda, ekipler tarafından 16 olaya müdahale edildi. Çalışmalarda 14 bin 428 kök kenevir/skunk bitkisi, 8 gram esrar, 9 adet Lyrica hap, 1 adet tabanca, 2 tabanca şarjörü, ruhsatsız av tüfeği ve 16 adet tabanca mermisi ele geçirildi.

Çalışmalar kapsamında yakalanan 16 şüpheliden 1'i adli kontrol şartıyla, 15'i ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Ayrıca 2 Suriye uyruklu şahsa yol izin belgesi olmadan seyahat ettikleri gerekçesiyle toplam 32 bin 852 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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