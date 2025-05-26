Bingöl'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Bingöl'de 3.9 büyüklüğünde deprem
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Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, saat 20:13'te Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.

Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Bingöl'de meydana gelen bir depremi duyurdu. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre depremin merkezi Bingöl'ün Kiğı ilçesi.

3.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı. Saat 20:13sularında yaşanan depremin derinliği ise 7.02 km olarak ifade edildi.

Bingöl'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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