Bilirkişi raporu açıklandı! Diyarbakır ve Mardin'de 15 kişinin can verdiği yangının çıkış nedeni elektrik direği
Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi arasındaki bölgede 20 Haziran gecesi meydana gelen ve 15 kişinin hayatını kaybettiği anız yangınının nedeni ortaya çıktı. Bilirkişi raporuna göre yangının çıkış nedeninin elektrik direği olduğu tespit edildi. Öte yandan bölgeye elektrik veren Dicle Elektrik ise, yangından 1 gün sonra yaptığı açıklamada, yangının elektrik iletim hatlarından kaynaklanmadığını duyurmuştu.
Diyarbakır ve Mardin'de meydana gelen anız yangınının çıkış nedeni ortaya çıktı. 15 kişinin can verdiği feci olayla ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda, yangının çıkış nedeninin elektrik direği olduğu bildirildi.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi arasındaki bölgede 20 Haziran gecesi meydana gelen ve 15 kişinin yaşamını yitirdiği anız yangınının nedeni 3 gün sonra ortaya çıktı.
YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ELEKTRİK DİREĞİ
Anız yangınıyla ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda, yangının çıkış nedeninin elektrik direği olduğu öğrenildi. Öte yandan bölgeye elektrik veren Dicle Elektrik (DEDAŞ) ise, yangından 1 gün sonra yaptığı yazılı açıklamada, anız yangınının elektrik iletim hatlarından kaynaklanmadığını bildirmişti.
NE OLMUŞTU?
Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Köksalan Mahallesi'nde 20 Haziran saat 22.15'te anız ile örtü yangını olarak başlayan ve rüzgarın şiddetiyle Yazçiçeği, Bağrık ve Ağaçsever mahallelerini etkileyen yangın, Mardin'in Mazıdağı ilçesi Yücebağ, Şenyuva ve Yetkinler mahalleleri istikametine doğru ilerlemiş, ekiplerin ve vatandaşların yoğun çalışması sonucu söndürülmüştü. 15 kişinin hayatını kaybettiği yangından 78 kişi etkilenmişti.