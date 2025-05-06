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Bilecik'te Zabıta ile Dilenci Arasında Kovalamaca

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Bilecik'te trafik ışıklarında para isteyen bir dilenci, zabıta ekiplerini görünce kaçmaya başladı. Kıyasıya bir kovalamaca yaşandı, dilenci Hamsu Köprüsü'nden sarp yamaçlara tırmandı ancak yakalandı.

Dilenci önde zabıta amiri arkada adeta maraton koşusuna çıktılar

Zabıttan kaçan dilenci adeta ölümle dans etti

BİLECİK - Bilecik'te trafik ışıklarında duran araçlardan para isterken zabıta ekipleri görünce kaçmaya başlayan dilenci, adeta maratona çıktı. Ekipleri peşine takan dilenci Hamsu Köprüsü'nün altına girerek sarp yamaçtan yukarı doğru tırmandı, ancak zabıtaya yakalanmaktan kurtulamadı.

Olay, Bilecik merkez İl Özel İdaresi Kavşağındaki trafik ışıklarında meydana geldi. Trafik ışıklarında duran araçlardan para isteyen dilenci Aysa D.'den rahatsız olan sürücülere durumu hemen 153'ü arayarak haber verdi. Olay yerine gelen Zabıta Amiri Özgür Özmen ve ekibi hemen dilenciye müdahale etmeye çalıştı. Ekipleri gören dilenci Aysa D., Hamsu Köprüsü istikametine kaçmaya başladı. Önce dilenci Aysa D. arkasında Zabıta Amiri Özgür Özmen adeta bir yarıştaymış gibi koşmaya başladılar. Dilenci Aysa D. Hamsu Köprüsü altından girerek, sarp yamaçtan Şelale Park istikametine kaçmaya çalıştı. Bu esnada yaklaşık 30 metre yüksekten aşağı düşüp yaralanma ihtimali olan şahsı karşı tarafta bekleyen zabıtalar yakaladı. Şahıs üzerinden hiç bir para çıkmazken, paraları köprü altından suya attığı tahmin edildi.

Şahsa Kabahatler Kanunu'na göre ceza yazılırken, Eskişehir'den geldiği öğrenilen şahıs yine oraya gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEM KAAN TOKA - 3.Sayfa
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