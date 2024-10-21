Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Osmaneli ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından bir istihbarat neticesinde bir eve operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda T.D, F.B, M.Ş, E.T ve F.B isimli şahıslar gözaltına alındı. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek alınan adli arama kararına istinaden KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yapılan aramada; hassas terazi, payp, metanfetamin, esrar ve bonzai ele geçirilmiştir.

Jandarma konuyla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK