Bilecik'te Tır Kontrolden Çıktı: Sürücü Yaralandı

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan tır devrilirken, sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik-Yenişehir- Bursa kara yolunda seyir halindeki 33 P 6935 plakalı tır sürücüsü Hasan G., Kepirler köyü mevkii mevkiinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan tır yolun sağ tarafına devrildi. Meydana gelen trafik kazasında tır sürücüsü Hasan G. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK