Bilanço çok ağır! Kontrolden çıkan iş makinesi dehşet saçtı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kontrolünü kaybeden bir iş makinesi, önce iki otomobile ardından bir apartmanın balkonuna çarptı. Kazada, iş makinesi operatörü ile birlikte bir anne ve iki çocuk yaralandı. İş makinesinde sıkışan operatör, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Anne ve çocuklar ise çevredeki hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yokuş aşağı indiği sırada kontrolden çıkan iş makinesi, önce 2 otomobile ardından bir apartmanın balkonuna çarptı. Kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kocaeli'de dehşet veren bir kaza meydana geldi. Körfez ilçesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi İlimtepe Caddesi'nde yokuş aşağı inen iş makinesi, kontrolden çıkarak önce seyir halindeki otomobile, daha sonra içerisinde anne ve iki çocuğunun bulunduğu başka bir araca çarptı.

Savrulan iş makinesi, yolun karşısındaki bir apartmanın ikinci kat balkonuna çarparak durabildi. Kazada iş makinesi operatörü, anne ve iki çocuğu yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

İş makinesinde sıkışan ve durumu ağır olan operatör, itfaiye ekiplerince kurtarılarak Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer otomobilde bulunan anne ve iki çocuğu da ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarılarak çevredeki hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
