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Bilal Özcan'dan Serenay Sarıkaya'ya skandal sözler: Bu kadarı pes dedirtti

Bilal Özcan'dan Serenay Sarıkaya'ya skandal sözler: Bu kadarı pes dedirtti
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Hande Sarıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı, Bilal Özcan, Didem Delen ve Pınar Eliçe'nin yorumcu koltuğunda oturduğu Söylemezsem Olmaz adlı magazin programında bu sefer de ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya hedef alındı. Sarıkaya hakkında yapılan yorumlar sonrası program sosyal medya kullanıcıları tarafından çok sert eleştirildi.

Geçtiğimiz günlerde, fenomen Kadir Ezildi'nin tesettürlü nişanlısı Gamze Türkmen'in türbansız halini sansürsüz bir şekilde canlı yayında paylaşan "Söylemezsem Olmaz" ekibi, sosyal medyada büyük bir tartışma yarattı. Bu skandal, ekibin daha önceki açıklamalarıyla da tepki çektiği göz önüne alındığında, yine kadınlara yönelik olumsuz bir davranış sergiledikleri eleştirilerine neden oldu.

MERT DEMİR SERENAY'IN YATAĞINDA YATMADI

Son olarak, ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın evine dair yaptıkları yorumlarla bir kez daha gündeme geldiler. Serenay, evinin kapılarını ilk kez açarken, özellikle yatağının üzerinde asılı duran aynanın görüntüsü dikkat çekti. Ancak ekibin sunucularından Bilal Özcan'ın Mert Demir hakkında yaptığı "Mert Demir asla o yatakta yatamamıştır" şeklindeki açıklaması büyük tepki topladı. Özcan'ın "Serenay Sarıkaya'nın o yatakta en çok kimin yatmasını istediğini de biliyorum" ifadeleri, izleyicilerde öfke yarattı.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI EKİBİ KINADI

Bu çirkin yorumlar karşısında Hande Sarıoğlu, Pınar Eliçe ve Didem Delen'in gülerek verdikleri tepkiler de ağır eleştirilerin hedefi oldu. Sosyal medya kullanıcıları, ekibin bu tür yaklaşımlarını kınayarak, kadınlara yönelik saygısızlık yaptıklarını ifade ettiler.

Kaynak: Haberler.com / Hatice Aksu - 3.Sayfa

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