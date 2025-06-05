Beyşehir'de Kurban Bayramı Trafik Yoğunluğu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bayram arifesinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kurban Bayramı dolayısıyla izin ve tatillerini Antalya ve Akdeniz bölgesindeki illerde ve sahil yerlerinde geçirmek isteyenler tatil bölgelerine akın edince güzergahlarda trafik yoğunluğu başladı. Yeni Konya-Antalya karayolunu kullanan tatilciler öğlen saatlerinden itibaren özellikle güzergah üzerindeki ilçelerden Beyşehir şehir merkezinde trafik yoğunluğu oluşturdu. Konya'nın Beyşehir ve Derebucak ilçelerinden geçerek Antalya'ya ulaşımı sağlayan ve önceki yıl hizmete giren Yeni Konya-Antalya Karayolu'nda, öğlen saatlerinden itibaren bayram trafiği etkisini göstermeye başladı. Trafik yoğunluğu nedeniyle özellikle Beyşehir kent girişi, Mevlana Caddesi, Köprübaşı ve Antalya caddelerinde araçların güçlükle ilerlediği gözlemlenirken, Eşrefoğlu Köprüsü üzerinde de trafik akışının yavaşladığı görüldü.

Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, yoğunluğa karşı önlemler alarak farklı noktalarda denetimlerini sıklaştırdı. Bayram süresince güzergahlarda güvenli trafik akışını sağlamak amacıyla kontrollerin devam edeceği belirtildi. - KONYA