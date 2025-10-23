Haberler

Beyşehir'de Kaybolan Yaşlı Adam Intensif Bakımda

Beyşehir'de Kaybolan Yaşlı Adam Intensif Bakımda
Konya'nın Beyşehir ilçesinde kendisinden 10 gündür haber alamayan 72 yaşındaki emekli Ali Bekir Çerezci'nin hastanede yoğun bakımda olduğu öğrenildi. Karavanda yaşayan dikkat çekilen Çerezci, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak rahatsızlandığını bildirmiş ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde karavanda yaşayan ve kendisinden yaklaşık 10 gündür haber alınamayan yaşlı adamın hastanede yoğun bakımda tedavi gördüğü ortaya çıktı.

Yeni Mahalle Öğretmenevi karşısındaki göl kıyısında yer alan parkta bulunan bir çekme karavanda yaşayan 72 yaşındaki emekli Ali Bekir Çerezci'den günlerdir haber alamayan karavan tutkunu dostları ve köylüler, sağlık durumundan endişelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık görevlileri harekete geçti. Her iki cep telefonundan da ulaşılamayan Çerezci'nin karavanında olabileceğini düşünen ekipler, kısa sürede olay yerine giderek çalışma başlattı. Çerezci'nin karavan içerisinden yanıt vermemesi üzerine itfaiye ekipleri kapıyı kırarak diğer görevlilerle birlikte karavanı kontrol etti ancak Çerezci'nin karavan içerisinde olmadığı belirlendi. Çerezci'nin bulunabilmesi için karavanda kalan dostları ve köylüler kolluk kuvvetlerine kayıp başvurusunda bulunmaya hazırlanırken, bugün gelen bir haberle buruk bir sevinç yaşadı. Çerezci'nin 10 gün önce kaldığı karavanından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak rahatsızlandığını bildirmesi üzerine sağlık ekiplerince ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı, ertesi gün ise hayati tehlikesi bulunması sebebiyle Konya Numune Hastanesi'ne nakledilerek, burada yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Çerezci'nin yoğun bakımda tedavisinin halen sürdüğü ve mevcut durumundan kimsenin haberdar olmadığı ortaya çıktı.

Olayla ilgili olarak kendisinin ihbarda bulunduğunu belirten Üstünler Mahallesi sakinlerinden karavanı bulunan Ali Rıza Yaman, kendisinden haber alınamayan Çerezci'yi hem köylüsü hem de kendisinin de karavanı olması nedeniyle tanıdığını ve uzun yıllardır devam eden bir dostluklarının bulunduğunu belirtti. Yaklaşık 8-10 gündür Çerezci'den haber alamadıklarını ve çok titiz olarak tanıdıkları dostunun karavanının etrafının temiz olmaması ve karavan ışığının da devamlı yanıyor olmasından dolayı şüphelendiklerini ve sağlık durumundan endişe duyduklarını anlatan Yaman, "Karavanda olmayınca korkularımız daha da arttı. Dışarıda yürürken başına kötü olaylar, olumsuz bir şeyler gelmiş olabileceğini düşündük. Ailesinden de ayrı yaşadığı için onlara ulaşamadık. Emekli Mustafa Çankaya abimiz vardı, o da Çerezci'yi araştırırken 10 gün öncesinden Konya Numune Hastanesi'ne sevk edildiğini ve burada yoğun bakımda yattığını öğrenmiş. Bu şekilde akıbeti hakkında bilgi sahibi olduk. Karavancı dostumuzun başına kötü bir şey gelmediği için sevindik ama tabii ki mevcut durumundan da üzüntü duyduk. Bazı rahatsızlıkları olduğunu biliyorduk. Emniyetimizi de son durumuyla ilgili bu şekilde bilgilendirdik. Kendisine acil şifalar diliyoruz" şeklinde konuştu.

Yaman, hastanede yoğun bakımda olduğu belirlenen Çerezci'nin ikamet ettiği İzmir'de uzun yıllar önce bazı sanatçıların menajerliklerini de yaptığını anlatırken, zamanla bu işlerden elini çekip küçük bir nakliye şirketi kurduğunu ve emekli olarak yaşamını sürdürdüğünü, bir süre önce de Beyşehir'e yerleşerek göl kenarındaki parkta karavanında yaşam sürmeye başladığını, haber alınamayınca kendisini çok merak ettiklerini anlattı. - KONYA

