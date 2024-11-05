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Genç kadına tecavüz etmeye kalkışan 2 sapıktan skandal savunma

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Beyoğlu'nda evine giden genç kızın sokakta yürüdüğü sırada önünü keserek yere düşüren ve üzerine çıkarak tecavüz etmeye kalkışan şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede 2 şüphelinin 30'ar yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüpheli Ömer Konu ifadesinde, kadına iyi niyetli dokunmuş olabileceğini belirtti.

İstanbul Beyoğlu'nda 23 Eylül 2024'de evine gitmek üzere sokakta yürüyen İremşan A.'nın (25) önünü kesip genç kızı yere düşürüp üzerine çıkmak suretiyle taciz eden ve etrafı kolaçan eden şüpheliler Ömer Konu (27) ve Semir Tarhan'a (31) yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, müşteki İremşan A.'nın olay günü bir gece kulübünde alkol alıp gece 04.00 sıralarında evine gitmek üzere çıktığı, sokakta yürürken daha önceden tanımadığı şüpheliler Ömer Konu ile Semir Tarhan'ın yolunu keserek omuzuna dokundukları anlatıldı.

"YERE DÜŞÜREREK ÜZERİNE ÇIKTI"

Hazırlanan iddianamede, her ne kadar İremşan A.'nın kurtulmak için ilerlemiş ise de şüphelilerin kendisini köşeye sıkıştırdığı, bu sırada Semir Tarhan'ın elini müştekinin beline atarak vücudu ile müştekiye temas ettiği, saçını okşadığı ve bırakmadığı, hatta yere düşürerek üzerine çıktığı belirtildi. Bu sırada diğer şüpheli Ömer Konu'nun etrafı kolaçan ettiğinin aktarıldığı iddianamede, çevredeki insanların olaya görmesi üzerine şüphelilere müdahale ederek uzaklaştırdıkları kaydedildi.

Genç kadına tecavüz etmeye kalkışan 2 sapıktan skandal savunma

SANIKLARDAN BİRİ PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

İddianamede, şüpheli Ömer Konu'nun ifadesinde müştekiye iyi niyetli dokunmuş olabileceğini söylediği, diğer şüpheli Semir Tarhan'ın ise yaptığı şeylerden pişman olduğunu söylediği belirtildi. Ayrıca, şüphelilerin İremşan A.'nın alkol etkisinde ve kendisini bilemeyecek bir durumda evine gittiği sırada yolunu kestikleri ve hem hürriyetini kısıtladığı hem de öpmek, dokunmak ve sarılmak suretiyle cinsel saldırıda bulundukları aktarıldı.

30'AR YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Müşteki İremşan A. ile şüpheliler arasında önceye dair herhangi bir husumet bulunmadığının belirtildiği iddianamede, bu nedenle İremşan A.'nın şüphelilere iftira atmasını gerektirecek herhangi bir durumunun bulunmadığı da kaydedildi. Hazırlanan iddianamede şüpheliler Ömer Konu ile Semir Tarhan'ın beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'basit cinsel saldırı' suçlarından toplamda 10'ar yıl 6'şar aydan 30'ar yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

Genç kadına tecavüz etmeye kalkışan 2 sapıktan skandal savunma
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAk!f null:

idam !!!! şeriat ???

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Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıJokerAllame:

bunu savunanlarin va li de le ri nin üzerine çıkıp inmem

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
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