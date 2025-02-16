Site toplantısını kana bulayıp kaçtı, 3 kişi yaralandı

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde Sokullu Caddesi üzerinde bulunan bir sitenin olağan toplantısı için site sakinleri Şehit Büyükelçi Galip Balkar Ortaokulu'nun toplantı salonunda bir araya geldi.

TOPLANTIYI KANA BULADI

Toplantı sırasında site sakinleri arasında başlayan tartışma, okulun bahçesinde devam etti. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.K., yanındaki silahla kavga ettiği C.K., M.T. ve K.Ü.'ye ateş etti. Silahla vurulan 3 kişi yaralanırken, şüpheli F.K. olay yerinden kaçtı.

YARARLILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine okul bahçesine polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.