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Site toplantısını kana bulayıp kaçtı, 3 kişi yaralandı

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İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bir sitenin olağan toplantısında site sakinleri arasında kavga çıktı. Kavgada F.K. isimli kişi yanındaki silahla C.K., M.T. ve K.Ü.'yü yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde Sokullu Caddesi üzerinde bulunan bir sitenin olağan toplantısı için site sakinleri Şehit Büyükelçi Galip Balkar Ortaokulu'nun toplantı salonunda bir araya geldi.

Beylikdüzü'nde site yönetim toplantısında silahlı kavga: 3 yaralı

TOPLANTIYI KANA BULADI

Toplantı sırasında site sakinleri arasında başlayan tartışma, okulun bahçesinde devam etti. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.K., yanındaki silahla kavga ettiği C.K., M.T. ve K.Ü.'ye ateş etti. Silahla vurulan 3 kişi yaralanırken, şüpheli F.K. olay yerinden kaçtı.

Beylikdüzü'nde site yönetim toplantısında silahlı kavga: 3 yaralı

YARARLILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine okul bahçesine polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Beylikdüzü'nde site yönetim toplantısında silahlı kavga: 3 yaralı

Site toplantısını kana bulayıp kaçtı, 3 kişi yaralandı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / OZAN ERTURAN - 3.Sayfa
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