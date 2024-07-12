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Temizlik için eve çağırdığı genç kızı boğarak öldürüp cesedini 6 parçaya ayırdı

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İstanbul'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu genç kızın korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Bir inşaatta kadın cesedi olduğu ihbarını değerlendiren ekipler Beylikdüzü'nde bir eve temizliğe giden 23 yaşındaki kızın ev sahibi tarafından boğularak öldürülüp cesedinin 6 parçaya ayrıldığını tespit etti. Gözaltına alınan şahsın "kasten öldürme" suçundan denetimli serbestlikle cezaevinden bırakıldığı öğrenildi.

İstanbul Beylikdüzü'nde bir şahıs, boğarak öldürdüğü genç kızın cesedini 6 parçaya ayırdı. Poşetle bir inşaata atılan ceset, polis ekiplerince bulundu. Olayla ilgili bir zanlı gözaltına alındı.

EVLERE TEMİZLİKÇİ OLARAK GİDİYORDU

Edinilen bilgilere göre, olay, Beylikdüzü Sahil Mahallesi Hürriyet Bulvarı'nda meydana geldi. 20 gündür kayıp olduğu öğrenilen 23 yaşındaki E.R.A.'nın ailesi polise ihbarda bulundu. Konuyla ilgili inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, evlere temizlikçi olarak giden E.A.'nın en son internet uygulaması üzerinden çağrıldığı bir konuma gittiği belirledi. Bölgede çalışmaları genişleten polis, şüpheli olarak gördüğü F.D. isimli bir kişiyi takibe aldı.

Temizlik için eve çağırdığı genç kızı boğarak öldürüp cesedini 6 parçaya ayırdı

"İNŞAATTA KADIN CESEDİ BULUNDU" İHBARI

Bu sırada polise Beylikdüzü'nde bir inşaatta kadın cesedi olduğu ihbarı yapıldı. Adrese giden polis, inşaatın kuyusuna parçalara ayrılarak atılan kadın cesedi ile karşılaştı. 6 parçaya ayrılan ceset, incelemelerin ardından kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Temizlik için eve çağırdığı genç kızı boğarak öldürüp cesedini 6 parçaya ayırdı

DENETİMLİ SERBESTLİKLE CEZAEVİNDE BIRAKILMIŞ

Olayla ilgili şüpheli görülen zanlı F.D., polis ekiplerince gözaltına alındı. Zanlının ifadesinde cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Kasten adam öldürme suçundan denetimle serbestlikle cezaevinden bırakıldığı öğrenilen şüpheli F.D.'nin genç kızı boğarak öldürdüğü, baş, kol, gövde ve bacaklarını parçalara ayırarak siyah bir poşetle inşaatta attığı belirlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Beylikdüzü İstanbul Kurban 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (17)

SMMM:

NE BİÇİM ÜLKE BURASI YA ADAM DAHA ÖNCE KASTEN ADAM ÖLDÜRMÜŞ VE SERBEST BIRAKILMIŞ BU ADAMIN CANINI ALACAKSIN NEYİ BEKLİYORSUNUZ.KISASTA HAYAT VARDIR.

148
0
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Güven önemlş:

kasten öldürmenin denetimli serbestliği de mi varmış

yanıt4
yanıt0
SUNSET null:

denetimli dedikleri serbestlik bu ise denetleyen mekanizmada sorun var demektir.

134
0
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İlyas Özel:

şaşırdık mı hayır...

109
2
yanıtYanıtla
Mehmet Kocaoğlu:

HAYIR

yanıt21
yanıt0
Erdem Sen:

uyutun gitsin...

93
0
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Mert Ali Bal:

Bu Ülkede suçlu olmak ayrıcalıktır !

92
0
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İbrahim Genç:

Bu ülkede hukuk sadece namuslu ve dürüst vatandaşı korumaz. Onun dışında herkesi korur. Ama yetkililer sadece televizyonda car car konuşur. Bıktım artık yazık olmuş demekten.

36
1
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emin yıldız:

bu adalet sistemi insanları suça itiyor.

29
0
yanıtYanıtla
Samarpan Bhav:

Dexter dizisinde gibi psikopat

26
0
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