Temizlik için eve çağırdığı genç kızı boğarak öldürüp cesedini 6 parçaya ayırdı

İstanbul Beylikdüzü'nde bir şahıs, boğarak öldürdüğü genç kızın cesedini 6 parçaya ayırdı. Poşetle bir inşaata atılan ceset, polis ekiplerince bulundu. Olayla ilgili bir zanlı gözaltına alındı.

EVLERE TEMİZLİKÇİ OLARAK GİDİYORDU

Edinilen bilgilere göre, olay, Beylikdüzü Sahil Mahallesi Hürriyet Bulvarı'nda meydana geldi. 20 gündür kayıp olduğu öğrenilen 23 yaşındaki E.R.A.'nın ailesi polise ihbarda bulundu. Konuyla ilgili inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, evlere temizlikçi olarak giden E.A.'nın en son internet uygulaması üzerinden çağrıldığı bir konuma gittiği belirledi. Bölgede çalışmaları genişleten polis, şüpheli olarak gördüğü F.D. isimli bir kişiyi takibe aldı.

"İNŞAATTA KADIN CESEDİ BULUNDU" İHBARI

Bu sırada polise Beylikdüzü'nde bir inşaatta kadın cesedi olduğu ihbarı yapıldı. Adrese giden polis, inşaatın kuyusuna parçalara ayrılarak atılan kadın cesedi ile karşılaştı. 6 parçaya ayrılan ceset, incelemelerin ardından kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

DENETİMLİ SERBESTLİKLE CEZAEVİNDE BIRAKILMIŞ

Olayla ilgili şüpheli görülen zanlı F.D., polis ekiplerince gözaltına alındı. Zanlının ifadesinde cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Kasten adam öldürme suçundan denetimle serbestlikle cezaevinden bırakıldığı öğrenilen şüpheli F.D.'nin genç kızı boğarak öldürdüğü, baş, kol, gövde ve bacaklarını parçalara ayırarak siyah bir poşetle inşaatta attığı belirlendi.