Temizlik için eve çağırdığı genç kızı boğarak öldürüp cesedini 6 parçaya ayırdı
İstanbul'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu genç kızın korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Bir inşaatta kadın cesedi olduğu ihbarını değerlendiren ekipler Beylikdüzü'nde bir eve temizliğe giden 23 yaşındaki kızın ev sahibi tarafından boğularak öldürülüp cesedinin 6 parçaya ayrıldığını tespit etti. Gözaltına alınan şahsın "kasten öldürme" suçundan denetimli serbestlikle cezaevinden bırakıldığı öğrenildi.
İstanbul Beylikdüzü'nde bir şahıs, boğarak öldürdüğü genç kızın cesedini 6 parçaya ayırdı. Poşetle bir inşaata atılan ceset, polis ekiplerince bulundu. Olayla ilgili bir zanlı gözaltına alındı.
EVLERE TEMİZLİKÇİ OLARAK GİDİYORDU
Edinilen bilgilere göre, olay, Beylikdüzü Sahil Mahallesi Hürriyet Bulvarı'nda meydana geldi. 20 gündür kayıp olduğu öğrenilen 23 yaşındaki E.R.A.'nın ailesi polise ihbarda bulundu. Konuyla ilgili inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, evlere temizlikçi olarak giden E.A.'nın en son internet uygulaması üzerinden çağrıldığı bir konuma gittiği belirledi. Bölgede çalışmaları genişleten polis, şüpheli olarak gördüğü F.D. isimli bir kişiyi takibe aldı.
"İNŞAATTA KADIN CESEDİ BULUNDU" İHBARI
Bu sırada polise Beylikdüzü'nde bir inşaatta kadın cesedi olduğu ihbarı yapıldı. Adrese giden polis, inşaatın kuyusuna parçalara ayrılarak atılan kadın cesedi ile karşılaştı. 6 parçaya ayrılan ceset, incelemelerin ardından kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
DENETİMLİ SERBESTLİKLE CEZAEVİNDE BIRAKILMIŞ
Olayla ilgili şüpheli görülen zanlı F.D., polis ekiplerince gözaltına alındı. Zanlının ifadesinde cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Kasten adam öldürme suçundan denetimle serbestlikle cezaevinden bırakıldığı öğrenilen şüpheli F.D.'nin genç kızı boğarak öldürdüğü, baş, kol, gövde ve bacaklarını parçalara ayırarak siyah bir poşetle inşaatta attığı belirlendi.