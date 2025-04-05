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Beyin kanaması geçiren Naşit Özcan hakkında yeni haber

Beyin kanaması geçiren Naşit Özcan hakkında yeni haber
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Geçen ay beyin kanaması geçiren ve yoğun bakımda tedavisi süren Naşit Özcan'ın sağlık durumu hakkında yeni bir açıklama geldi. Sanatçının hayat arkadaşı Elif Hanım, Özcan'ın durumunun stabil olduğunu belirterek, beyin kanamasının vücudunda yol açtığı hasarların tedavisinin devam ettiğini duyurdu.

Son olarak Yargı dizisinde Başsavcı Ertuğrul karakterini canlandıran usta oyuncu Naşit Özcan geçtiğimiz ay geçirdiği beyin kanaması sonrası yoğun bakıma kaldırılmıştı. Uzun süredir hastanede tedavi gören Özcan'ın sağlık durumuna ilişkin hayat arkadaşı Elif Hanım'dan yeni bir açıklama geldi. Elif Hanım, sanatçının durumunun tedavisinin devam ettiğini olduğunu belirterek, sevenlerine bilgi verdi.

"UZUN BİR GEÇİŞ OLACAK"

Elif Hanım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Merhaba herkese. Naşit'in durumu stabil, bilinci genelde açık, beyin kanamasının vücutta oluşturduğu hasarların tedavisi sürüyor. Uzun bir süreç olacak, hala yoğun bakımda, maalesef ziyaretçi kabul edilmiyor. Arayan, soran herkesi iletmeye çalışıyorum. Geri dönüş yapamadığım dostların anlayışına sığınıyorum."

Naşit Özcan'ın sevenleri ve meslektaşları, Özcan'ın en kısa sürede sağlığına kavuşması için sosyal medya üzerinden destek mesajları paylaşarak moral vermeye devam ediyor.

Beyin kanaması geçiren Naşit Özcan hakkında yeni haber

Kaynak: Haberler.com / Ömercan Altay - 3.Sayfa
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