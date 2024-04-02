YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Üye Girişi
YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçlar İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Haberler

Beşiktaş'taki yangın faciasına ilişkin 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Gayrettepe Mahallesi'ndeki işletmede çıkan yangınla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

5 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Tunç, yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Çıkan yangınla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Olay yeri incelemesi ve delil toplama çalışmaları devam etmekte, iş güvenliği ve yangın konusunda uzman 3 kişilik bilirkişi ekibi de yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalarını sürdürmektedir. Olayla ilgili işyeri yetkilisi 3 kişi ile birlikte mesul müdür ve tadilattan sorumlu 1 kişi olmak üzere toplam 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir" dedi.

Beşiktaş'ta yangın faciasına ilişkin 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

3 KİŞİ GÖZALTINDA, 2 KİŞİNİN ARANMASI DEVAM EDİYOR

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada 3 kişinin yakalandığı, 2 kişinin aranmasına ise devam edildiği açıklandı.

Açıklamada, "Beşiktaş ilçesi Gayrettepe Mahallesi Yıldız Posta Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence yerinde çıkan yangın ile ilgili olarak; "Olayla ilgili 5 şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş, işyeri sahipleri Ş.Ş ve M.M.C. ile mesul müdür İ.Ş. olmak üzere toplam 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Diğer iki şahsın aranmasına devam edilmektedir. Konu ile ilgili yürütülen çalışmalar ve tahkikat işlemleri devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

NE OLDU?

Olay Gayrettepe'de Yıldız Posta Caddesi Esentepe Mahallesi Gönenoğlu Sokak'ta saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Ramazan dolayısıyla kapalı olan 16 katlı binanın -1 ve -2'nci katında bulunan gece kulübünde tadilat yapıldığı sırada sahnenin yanında bir patlama olduğu iddia edildi. Patlamanın ardından gece kulübünde yangın çıktı.

Beşiktaş'ta yangın faciasına ilişkin 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

Yangının büyümesiyle kulüp ve bina dumanla doldu. O sırada kulüpte bulunanlar içeride mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri içerideki yaralıları dışarı çıkardı. Olayda 29 kişi can verirken 1 kişi de yaralandı.

Beşiktaş'ta yangın faciasına ilişkin 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Beşiktaş Hukuk 3.Sayfa Yaşam Haberler

Bakmadan Geçme

3 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: 3 Nisan Çarşamba burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Van Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu, kayyum mu atandı? Yaban Çiçekleri dizisi final mi yapıyor? ATV'nin yeni dizisi neden final yapıyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 2 Nisan GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! İstanbul Gayrettepe'deki patlamada kaç ölü var? Patlamanın sebebi ne? Abdullah Zeydan'ın seçilme hakkı geri alındı mı? Van'da neler oluyor, olay çıktı mı? 2024 Yerel Seçim CHP kaç il aldı, hangi belediye başkanlıklarına kazandı? CHP ne kadar oy aldı? Van'da başkanlık AK Parti'ye mi geçti? Abdullah Zeydan'ın seçilme hakkı geri mi alındı? İstanbul'da nerede patlama oldu? Patlamanın sebebi ne, yaralı veya ölü var mı? 2024 Yerel Seçim AK Parti kaç il aldı, hangi belediye başkanlıklarını kazandı? AK Parti ne kadar oy aldı? Belediye başkanları ne kadar maaş alacak? 2024 seçim sonrası belediye başkanlarının maaşı kaç oldu? Ankara, İstanbul, İzmir... AK Parti ve CHP en yüksek oyu nereden aldı? Partilerin en çok ve en az oy aldığı bölgeler neresi? Bahar dizisi full HD bölüm izle! Bahar dizisi 8. bölüm tek parça izle! Bahar dizisi son bölüm neler oldu? Acun Yunus Emre'yi diskalifiye mi etti, ne dedi? Survivor'da kim elenecek? Acun Ilıcalı, Survivor Yunus Emre'yi neden uyardı? Yunus Emre, diskalifiye mi olacak?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title