Berber, yarı çıplak şınav çektirdiği çıraklarını yerlerde süründürttü

Iğdır'da bir berber, çıraklarını yarı çıplak halde şınav çektirip yerlerde süründürttü. O anlarda çıraklarına "Bundan sonra birbirine laf atan, saygısızlık yapanları affetmeyeceğim" diye seslenen berber, olayın ortaya çıkmasının ardından ise şaka yaptığını söyledi.

Iğdır'da bir berberin çıraklarına yarı çıplak halde şınav çektirip süründürdüğü görüntüler sosyal medyada tepki topladı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından çıraklarına şaka yaptığını ifade eden berber, "Arkadaşlara şaka yaptık. Biz hep gülüp eğlenip çalışıyoruz." dedi.

"USTAYA SAYGISIZLIĞI AFFETMEYECEĞİM"

Bağlar Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'ndeki kuaför salonunun sahibi Ferdi Döner, elinde sopayla çıraklarına şınav çektirdi, sonra da iş yerinin bir başında diğer tarafından yarı çıplak vaziyette süründürdü. Döner, "Arkadaşlar, bundan sonra ustasına karşı gelen, birbirine laf atan, saygısızlık yapanları affetmeyeceğim" diye seslendi.

"SÜRÜN KARDEŞİM"

Döner'in çıraklarına şınav çektirdiği ve süründürdüğü anlar bir müşteri tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Döner'in sürünmek istemeyen çırağına da "Dövmek istemiyorum, sürün kardeşim" dediği görüntülerde yer aldı. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler, tepki topladı.

"ŞAKA YAPTIK"

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından çıraklarına şaka yaptığını ifade eden Ferdi Döner, "Arkadaşlara şaka yaptık. Biz hep gülüp eğlenip çalışıyoruz. Görüntüleri çeken müşterimiz de şaka olsun diye yapmış. Bu duruma düşeceğimi hiç düşünmedim, üzgünüm" dedi.