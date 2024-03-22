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Belgrad Ormanı'nda neler oluyor? 35 gün içinde 3 cansız beden bulundu

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İstanbul'da, Belgrad ormanlarında art arda cesetler bulundu. Cesetlerin arkasındaki sır perdesi ise araştırılıyor. Biri toprağa yarı gömülü halde bulundu, bir diğeri ise çöp konteynerinde yazan notla ortaya çıktı. Peş peşe bulunan cesetler, "Belgrad Ormanı'nda neler oluyor?" sorusunu akıllara getirdi.

Belgrad Ormanı'nda neler oluyor? 35 gün içinde 3 cansız beden bulundu

CESETLERİ VATANDAŞLAR BULDU

İstanbul'un ciğerleri Belgrad Ormanları son zamanlarda yürüyüşe giden, su almaya giden ya da fotoğraf çekmeye giden vatandaşların bulduğu esrarengiz cesetlerle gündeme gelmeye başladı.

Belgrad Ormanı'nda neler oluyor? 35 gün içinde 3 cansız beden bulundu

ÇÖP KONTEYNERİNDEKİ YAZIYI TAKİP EDİP BULDULAR

Geçtiğimiz günlerde çöp konteynerine 'ceset aşağıda' yazısını takip eden polis ekipleri bir erkek cesedi buldu. Bu olaydan birkaç gün önce yine aynı bölgede kayıp olan bir adamın yarı gömülü cesedi bulunmuştu. Bununla da sınırlı kalmadı. Geçtiğimiz ay ise yine aynı yerde kravatla ağaca bağlanmış bir erkek cesedi bulunmuştu.

Belgrad Ormanı'nda neler oluyor? 35 gün içinde 3 cansız beden bulundu

CESETLERDEN BİRİ 20 YAŞINDAKİ GENCE AİT

Cesetlerden birinin kimliği tespit edildi. Ölü bulunan kişinin Bağcılar'da görülen ve kayıp ihbarı yapılan 20 yaşındaki Serhat Kantele olduğu ve gencin başından vurularak öldüğü belirlendi.

Belgrad Ormanı'nda neler oluyor? 35 gün içinde 3 cansız beden bulundu

CİNAYET BÜRO DEDEKTİKLERİ OLAYLARI ARAŞTIRIYOR

Cinayet büro dedektiflerinin cesetlerin ardındaki sır perdesini aralamak için çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa

İstanbul Belgrad Sarıyer Güvenlik 3.Sayfa Haberler

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