Belediyenin yapmadığı yola esnaftan ilginç çözüm

Güncelleme:
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Adana'da kazılan yol, belediye tarafından bir türlü asfaltlanmadı. Yol yapılmadığı için tozdan bıkan esnaf evlerinden getirdikleri eski halıları sererek kendince çözüm buldu.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi Bahçelievler Caddesi'nde alt yapı çalışması nedeniyle yol kazıldı. Ancak aradan uzun bir zaman geçmesine rağmen yol bir türlü Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından asfaltlanmadı.

ESNAF TOZDAN BIKTI

Yol asfaltlanmadığı için araçlar geçerken çıkan tozdan esnaf rahatsız oldu. Esnaf büyükşehir belediyesine başvuru yapmasına rağmen yol bir türlü yapılmadı. Bunun üzerine esnaf toplanıp tozun önüne geçmek için evdeki eski halıları ıslatıp bozuk yola serdi.

"TOZDAN DURULMUYOR"

Esnaf Hasan Alp ise mahallenin mahrumiyet bölgesi olduğunu belediyenin mahalleye hiç bakmadığını belirtti. Alp, "Tozun önüne geçmek için evdeki eski halıları getirip yola serdik. Araba geçtiği zaman burada tozdan durulmuyor. Bizde böyle bir çözüm bulduk" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
