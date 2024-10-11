Belediyenin bakım merkezinde hayvan katliamı

Gebze Belediyesi'ne ait Sokak Hayvanları Tedavi, Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi'nde köpekler öldürüldükten sonra poşetlere konularak çöp konteynerine atıldı. Görüntülerde poşete konuk ağzı bağlanan bazı köpeklerin ölmediği görüldü. Kısa sürede büyük tepki çeken görüntü sonrası belediyeden henüz bir açıklama gelmedi.