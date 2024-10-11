Belediyenin bakım merkezinde hayvan katliamı
Gebze Belediyesi'ne ait hayvan barınağından çarpıcı görüntüler ortaya çıktı. Köpeklerin canlı canlı siyah poşetlere konularak çöp konteynerlerine atıldığı görüntüler, büyük tepki topladı. Olayın ardından gözler belediyeye çevrilmiş durumda ancak konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
Gebze Belediyesi'ne ait Sokak Hayvanları Tedavi, Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi'nde köpekler öldürüldükten sonra poşetlere konularak çöp konteynerine atıldı. Görüntülerde poşete konuk ağzı bağlanan bazı köpeklerin ölmediği görüldü. Kısa sürede büyük tepki çeken görüntü sonrası belediyeden henüz bir açıklama gelmedi.