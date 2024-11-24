Bedri Usta'nın kardeşinin rezidanstaki sır ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde önceki akşam korkunç bir olay meydana geldi. Ünlü Kebapçı Bedri Usta'nın kardeşi Orhan Aydoğdu oturduğu lüks rezidansın 20'nci katından düşerek hayatını kaybetti. Aydoğdu'nun ölümü sırasında komşularının çığlıklar duyduklarını ifade ettikleri öğrenilirken, polisin sır ölümle ilgili soruşturma başlattığı ifade ediliyor.

Olay, Ataşehir'de Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir rezidansta önceki gün saat 17.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre adının Orhan Aydoğdu olduğu öğrenilen şahıs, rezidansın 20'nci katındaki daireden zemine düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Orhan Aydoğdu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

BİR SÜREDİR AİLESİNDEN AYRI YAŞIYORDU

Hayatını kaybeden şahsın ailesi ve yakınları olay yerine geldi. Olay yerine 'Bedri Usta' olarak bilinen ünlü kebapçı Bedrettin Aydoğdu'nun da geldiği görüldü. Ölen Orhan Aydoğdu'nun, Bedrettin Aydoğdu'nun erkek kardeşi olduğu, iki çocuk babası olduğu ve bir süredir ailesinden ayrı yaşadığı öğrenildi.

KAZA MI YOKSA İNTİHAR MI?

Öte yandan Aydoğdu'nun komşularının gece yarısı bir feryat üzerine pencereye koştukları ve genç adamın cansız bedeniyle karşılaştıkları öğrenildi. Emniyet'in olayın kaza mı yoksa intihar mı olduğunu belirlemek için soruşturma başlattığı kaydedildi.