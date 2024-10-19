Bebek katili çetenin mağduru aileler ortaya çıkmaya başladı: Harun bebeğin hikayesi kahretti

Türkiye'nin gündemine oturan Yenidoğan çetesi' ile işbirliği yaptığı gerekçesiyle İstanbul'da 9 hastanenin ruhsatı iptal edildi. Bu hastanelerden biri de Bağcılar Şafak Hastanesi oldu. Bugün X sosyal medya hesabından paylaşım yapan bir baba, 2023 yılında hayata gözlerini açan oğlu Harun Enes'in doğumdan hemen sonra söz konusu hastaneye sevk edilmesi ve ne yazık ki orada gördüğü tedavi sonrasında bebeğini toprağa vermesi, çetenin korkunç yüzünü bir kez daha gösterdi.

"BİR HAFTA OĞLUMUZ BİZE GÖSTERMEDİLER"

Oğlu Harun Enes'in 11 Haziran 2023 tarihinde Başakşehir Çam Sakura Hastanesi'nde dünyaya geldiğini ifade eden acılı baba sonraki süreci şöyle anlattı: Doğumdan birkaç saat sonra apar topar ambulans ile Bağcılar Şafak Hastanesine sevk edildi. 1 hafta bize gösterilmedi. İlk gördüğümüzde durumu yine iyiydi. Resim çekmemize kesinlikle izin vermediler.

"YÜZÜ SOLGUNDU TİTRİYORDU BEBEĞİM"

Doktoru Mehmet Gürül durumu çok iyi vs. ile bizi oyaladı. Bez ve mama ihtiyacını karşılayıp ayrıldık. Sonraki haftalarda gittiğimizde ciğerinde problem olduğunu söylediler. Antibiyotik başladıklarını birkaç haftaya taburcu edeceklerini söylediler. Yüzü solgundu titriyordu bebeğim. Mama verilmemesine rağmen her hafta mama istendi benden. Sonraki hafta Doktor bir arkadaşımla gittim, artık gözlerini açamıyordu. Biraz doktorun üstüne gidince hastanede ciğerleri enfeksiyon kaptığını öğrendik. Doktor "Müsterih olun atlatacaktır" dedi.

"BOZUK OKSİJEN TÜPÜ İLE BİZİ AMBULANSA GÖNDERDİLER"

Kurban bayramının 2. Günü telefon ile aradılar. Çocuğunuz entübe edildi dediler. Apar topar/Kavga dövüş başka hastaneye sevkini istedik. Son darbeyi de sevk edilirken vurdular. Bozuk oksijen tüpü ile bizi ambulansa gönderdiler.. Sevk edilirkenki hali ektedir; Mehmet Gürül yeni hastanedeki doktora bilgisi aynen şöyle "Çocuğun durumu stabil, bir sıkıntısı yok vs.vs." Yeni hastane sevk edildikten sonra hemen tetkikler yapıldı.

"BENİMLE ACİL GÖRÜŞMEK İSTEDİLER"

Doktor benimle acil görüşmek istedi. Eski hastane doktorunun kendilerini kandırdığını, şuanda bize bir enkaz gönderildiğini ciğer filmleri ve kan değerleri ile anlattı. Verdikleri ilaçları ve tedaviyi eleştirerek anlattı. "Resmen tüm tuşlara basmışlar" dedi. Ve bize "Çocuğun durumu stabil" diyerek yalan attıklarını söyledi. Kandaki oksijen değerleri çok kötüydü. 100'ün altı büyük risk iken onun değerleri 70-80'lerde geziyordu. Ertesi gün ziyaretine gittiğimde satürasyon değeri iyice düşmüştü. Hemşireler bu değerlerde birinin yaşamasının imkansız olduğunu morarması gerektiğini ve vefat etmesi gerektiğini fakat Harun Enes'in direndiğini söyledi.

"OĞLUM DAHA FAZLA DAYANAMADI"

Ama olmadı. Oğlum daha fazla dayanamadı..02-07-2023 tarihinde vefat etti.Tamda hastaneye ziyarete gitmiştik. 10 dk. Önce vefat etmiş. İlk defa dokunduk hala sıcacıktı. O günlerde neler yaşadığımızı Allah cc, birde dostlarım biliyor. Edebiyat yapıp demagoji da yapmak değil amacım. İçimdeki tüm kin, öfke ve siniri ahirete bıraktım. Bu sistemin adaletinden zerrece ümidim yok. Din günün sahibi Allah'ın buna sebep olanlara yapacağının milyonda birini dünyadaki tüm insanlar birleşse o katillere yapamaz. Harun Enes'im ile cennete buluşmak dileğiyle. Bir başka darbeyi dedoktorunun serbest bırakıldığını duyduğumda yedim.#bebekkatilleri hala içimizde dolaşıyor.

Sağlık Bakanlığı'nın soruşturmada adı geçen hastanelerle ilgili incelemesi devam ederken, Bağcılar Özel Şafak Hastanesi ve Medilife Sağlık Hizmetleri'nin ardından 7 hastanenin daha ruhsatı iptal edildi.

Ruhsatı iptal edilen hastaneler:

Özel Avcılar Hospital Hastanesi

Özel TRG Hospitalist Hastanesi

Özel Birinci Hastanesi

Özel Güney Hastanesi

Özel Bağcılar Medilife Hastanesi

Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi

Özel Reyap İstanbul Hastanesi

Özel Bağcılar Şafak Hastanesi

Özel Silivri Kolan Hospital Hastanesi

Yenidoğan soruşturmasında adı geçen hastaneler:

Akabe Sağlık Tesisleri

Doğamed Sağlık Hizmetleri

Ekip Sağlık Hizmetleri

Güney Hastanesi Sağlık Hizmetleri

Medilife Sağlık Hizmetleri

Özel Avcılar Hospital Hastanesi

Özel Avrupa Şafak Hastanesi

Özel Bağcılar Medlife Hastanesi

Özel Doğa Hospital

Özel İstanbul Şafak Hastanesi

Özel İstanbul Şafak Sağlık Hizmetleri

Refik Arslan Sağlik Hizmetleri

Reyap Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi

Silivri Kolan Hastanesi

Yonca Sağlık Hizmetleri

Medisense Sağlık Hizmetleri Şirketi

GMZ Sağlık Hizmetleri

Özel Reyap İstanbul Hastanesi

Özel TRG Hospitalist Hastanesi