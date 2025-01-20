Üye Girişi
Haberler
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'a soruşturma

Ümit Özdağ'a soruşturma
CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında soruşturma

CHP Gençlik Kolları Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı
Serbest bırakılan 3 İsrailli rehineye verilen çantada bakın neler varmış

Hamas'ın rehinelere verdiği çanta dikkat çekti! Bakın içinde ne varmış
Ateşkes sonrası bölgeye dönen Gazzelileri büyük yıkım karşıladı

Topraklarına dönen Gazzeliler beklemediği bir manzarayla karşılaştı

Bebeğini kar yığınına fırlatan milyarder babanın mal varlığına el konuldu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Instagram fenomeni Sergey Kosenko, iki aylık bebeğini kar yığınına fırlattığı görüntüler sonrasında tutuklandı. Kosenko'nun bu hareketi sosyal medyada büyük tepki çekti. Ocak 2024'te paylaşılan videoda, bebeğin havaya fırlatıldıktan sonra kar yığınında kaybolduğu görülüyor. Rus yetkililer, Kosenko'nun mal varlığına el koydu ve 30 milyon TL değerindeki varlığı dondurdu.

46.6 milyon Instagram takipçisi bulunan Rus fenomen Sergey Kosenko hakkında, iki aylık bebeğini kar yığınına fırlattığı görüntüler nedeniyle tutuklama kararı çıkarıldı. "Bay Teşekkür Ederim" olarak da bilinen Kosenko'nun bu tehlikeli hareketi sosyal medyada büyük tepki topladı.

Ocak 2024'te paylaşılan ve binlerce kez izlenen videoda, sadece mont giyen bebeğin havaya fırlatıldıktan sonra derin kar yığınının içinde kaybolduğu görülüyor. Olayın ardından harekete geçen Rus yetkililer, Kosenko'nun mal varlığına el koydu. 43 farklı banka hesabında bulunan yaklaşık 30 milyon TL değerindeki varlığı donduruldu.

Moskova Basmanny Bölge Mahkemesi, şu anda yurt dışında yaşayan Kosenko'yu gıyabında tutukladı. Mahkeme kararına göre, Kosenko Rusya'ya döndüğü anda iki ay gözaltında tutulacak. Fenomen ise videoda gerçek bebek değil, manken kullandığını iddia ediyor.

Sosyal medyada "Leo'nun ilk uçuşu" başlığıyla paylaşılan video büyük tepki toplayınca Kosenko videoyu sildi. Ancak daha sonra kendisinin ve bebeğin annesinin kara atladığı yeni videolar paylaştı. Bu videolara "Dikkat! Bu kardır! Tekrarlamayın! Çok tehlikeli!" notunu düştü.

Bu olay, Kosenko'nun ilk skandalı değil. 2021'de bir kadını arabanın tavanına bantlayarak Moskova sokaklarında dolaşması da büyük tepki çekmişti. Los Angeles ve Dubai arasında yaşayan fenomen, bir küçüğe kasıtlı zarar vermeye teşebbüs ve çocuk istismarı suçlamalarıyla karşı karşıya. Suçlu bulunursa 10 yıla kadar hapsi isteniyor.

Bebeğini kar yığınına fırlatan milyarder babanın mal varlığına el konuldu

Bebeğini kar yığınına fırlatan milyarder babanın mal varlığına el konuldu

Bebeğini kar yığınına fırlatan milyarder babanın mal varlığına el konuldu

Bebeğini kar yığınına fırlatan milyarder babanın mal varlığına el konuldu
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
img

CHP Gençlik Kolları Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı
img

Hakkındaki son karar verildi
img

Official Melania Meme (MELANIA) coin nedir?
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTT:

Fenomen, fenomen dedikleri insanlar bence ajanlık faaliyeti yapıyorlar...Bazılarına bakıyorsunuz vasıfsızlar ama instagram filan deli para veriyor. NEDEN? Tabi ki istediği zaman istediği kelimeleri söyletebilmek için

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Menzil Cemaati'ndeki kavga büyüyor: Sokak itleriyle mücadele etmemiz lazım

Sokağa çıkanları tehdit ettiler: Kuduz olanları karantinaya alacağız
Otomobil sürücüsü kendisine saldıran kuryeyi copla darbetti

Görüntü İstanbul trafiğinde kaydedildi
Kahramanmaraş'ta yolda yürüyen genç kıza yumruklu saldırı

Şehir magandasından kaldırımda yürüyen genç kıza yumruklu saldırı
471 gün sonra Refah'a dönen Gazzeli memleketinin toprağını yedi

471 gün sonra memleketine dönen adamdan olay hareket
Türkiye'ye karşı savaş gemileri için uzun menzilli füze satın aldılar

Türkiye'ye karşı uzun menzilli füze satın aldılar
Canlı yayına damga vuran Kılıçdaroğlu sorusu! Ünlü oyuncunun tepkisi olay yarattı

Yayına damga vuran Kılıçdaroğlu sorusu! Ünlü oyuncunun tepkisi olay

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.