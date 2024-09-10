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Düğün Konvoyu Trafiği Tehlikeye Attı: 4 Sürücüye 13 Bin 800 Lira Ceza

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Bayrampaşa O-3 Avrupa Otoyolu Hal Otogar Bağlantı Yolu'nda düğün konvoyu sırasında trafik akışını engelleyen 4 sürücüye toplam 13 bin 800 lira idari para cezası uygulandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik Şube Müdürlüğü, sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası bu sürücüleri tespit ederek, trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlamasıyla adli işlemler başlattı.

Bayrampaşa O-3 Avrupa Otoyolu Hal Otogar Bağlantı Yolu'nda trafik akışını tehlikeye düşüren düğün konvoyundaki 4 sürücüye 13 bin 800 lira idari para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 Eylül Cumartesi günü Bayrampaşa ilçesi O-3 Avrupa Otoyolu Hal Otogar Bağlantı Yolu'nda düğün konvoyu yaparken trafiğin akışına engel olan sürücülerle ilgili çalışma yürüttü. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen ekipler, 34 PMP 04 plakalı araç sürücüsü R.G., 34 MKU 53 plakalı araç sürücüsü R.C.B., 34 KND 694 plakalı araç sürücüsü M.B.B. ve 34 DLD 980 plakalı araç sürücüsü D.K isimli şahısları tespit etti.

4 sürücüye 13 bin 800 lira trafik cezası uygulandı

Trafiği tehlikeye düşürdüğü belirlenen 4 sürücüye, "trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak", "kol ve grup halinde trafik akışını engelleyerek araç kullanmak", "yakın takip", "araçlarını zorunlu bir neden olmadıkça, diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde veya işaretle belirtilen hız sınırının çok altında sürmek" ve "saygısızca araç kullanmak" ihlallerinden toplam 13 bin 800 lira idari para cezası uygulandı. Sürücüler R.G., R.C.B., M.B.B., D.K'nin "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlemleri yapılmak üzere Cevatpaşa Şehit Burak Bülbül Polis Merkezi Amirliğine teslim edildiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü Bayrampaşa istanbul 3-sayfa trafik

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