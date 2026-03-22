Halı saha maçında kalbine yenik düştü: O anlar kamerada

İstanbul'dan Bolu'ya bayram tatili için gelen 39 yaşındaki Ahmet Bilal Güler, halı saha maçında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, kent merkezinde bulunan bir halı sahada gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bayram tatilini geçirmek üzere ailesiyle birlikte Bolu'ya gelen ve İstanbul'da aşçılık yaptığı öğrenilen Ahmet Bilal Güler (39), arkadaşlarıyla halı saha maçına çıktı. Maç sırasında aniden fenalaşarak yere yığılan Güler'i gören arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi halı sahada yapılan Güler, ambulansla İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Güler, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Güler'in kalp krizi geçirdiği anlar ise halı sahanın güvenlik kamerasına yansıdı. Hayatını kaybeden Ahmet Bilal Güler'in cenazesinin, İstanbul Zeytinburnu Millet Camii'nde kılınacak namazın ardından toprağa verileceği bildirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
