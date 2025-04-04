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Bayram tatilinde acı bilanço katlanıyor, can kaybı 57'ye yükseldi

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Bayram tatilinde acı bilanço katlanıyor. Dün meydana gelen 542 trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybetti, 790 kişi yaralandı. Bayram tatilinin ilk 6 gününde ise toplam 57 kişinin hayatını kaybettiğini ve 6 bin 533 kişinin yaralandığı bildirildi.

29 Mart'ta başlayan 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde vatandaşların dönüş yolculukları başladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bayram tatiline ilişkin trafik verilerini paylaştı. Yollarda trafik yoğunluğu artarken acı bilanço ise katlanıyor.

Bayram tatilinde acı bilanço katlanıyor, can kaybı 57'ye yükseldi

CAN KAYBI 57'YE YÜKSELDİ

Bayram tatilinin 6'ncı gününde meydana gelen 532 trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybetti, 790 kişi ise yaralandı. Bayram tatiline ilişkin genel verileri paylaşan Bakan Yerlikaya, "Bayram tatilinin ilk 6 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe) maalesef 57 vatandaşımız hayatını kaybetti. 6.533 vatandaşımız ise yaralandı." dedi.

Bayram tatilinde acı bilanço katlanıyor, can kaybı 57'ye yükseldi

600 BİN ARAÇ DENETLENDİ

Yerlikaya, "Bayram tatili boyunca Polis ve Jandarma Trafik ekiplerimiz denetimlerini sürdürüyor. Bayram tatilinin 6. günü 3 Nisan 2025 Perşembe günü trafik ekiplerimizce; 599.476 araç denetlendi. 22.892 araca hız ve radar işlemi, 41.922 araca ise diğer işlemler yapıldı." ifadelerini kullandı.

Bayram tatilinde acı bilanço katlanıyor, can kaybı 57'ye yükseldi

"YOLLAR BİZLERİ KAVUŞTURMAK İÇİN VAR, AYIRMAK İÇİN DEĞİL"

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara ise acil şifalar dileyen Bakan Yerlikaya, vatandaşlara uyarıda bulunarak şöyle konuştu: "Denetlemelerimiz aralıksız devam ediyor. Kazaları önlemek için personelimiz gece/gündüz çalışıyor. Bayram, sevdiklerimizle paylaşacağımız en özel anlardır. Bu mutlu günleri hüzne dönüştürmemek için trafikte dikkatli olalım. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

Bayram tatilinde acı bilanço katlanıyor, can kaybı 57'ye yükseldi

Bayram tatilinde acı bilanço katlanıyor, can kaybı 57'ye yükseldi
Kaynak: Haberler.com / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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