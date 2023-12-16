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Bayburt'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

16 Aralık 2023 08:39 Güncelleme: 08:41 Abone Ol

Bayburt'ta gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı. Kazada, Erzurum istikametinden Bayburt şehir merkezine seyir halinde olan bir araç bariyerlere çarptı. Olay yerinde hayatını kaybeden kişi Umut Can Karadağ, ağır yaralanan kişi ise Ö.F.T. isimli şoför. Kazanın ardından yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı ve olay yeri inceleme ekipleri incelemelerde bulundu. Ağır yaralı olan Ö.F.T'nin tedavisi Bayburt Devlet Hastanesinde devam ediyor.