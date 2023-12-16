Bayburt'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Bayburt'ta gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı. Kazada, Erzurum istikametinden Bayburt şehir merkezine seyir halinde olan bir araç bariyerlere çarptı. Olay yerinde hayatını kaybeden kişi Umut Can Karadağ, ağır yaralanan kişi ise Ö.F.T. isimli şoför. Kazanın ardından yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı ve olay yeri inceleme ekipleri incelemelerde bulundu. Ağır yaralı olan Ö.F.T'nin tedavisi Bayburt Devlet Hastanesinde devam ediyor.
Bayburt'ta gece saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Erzurum yolu üzeri, Yeni Şehir Parkı önünde yaşanan kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ise ağır yaralandı.
Erzurum istikametinden Bayburt şehir merkezine seyir halindeki 69 AF 058 plakalı aracın şoförü Ö.F.T (21) direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürüklenen araçtaki Umut Can Karadağ (18) olay yerinde hayatını kaybetti. Hurdaya dönen araçtan ağır yaralı olarak çıkarılan Ö.F.T. olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bir süre tedbir amaçlı trafiğe kapatılan yolda, olay yeri inceleme ekipleri incelemelerde bulundular.
Durumunun ağır olduğu öğrenilen Ö.F.T'nin tedavisi ise Bayburt Devlet Hastanesinde devam ediyor. - BAYBURT