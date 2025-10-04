Bayburt'ta Polis Memuru Uçuruma Düşerek Hayatını Kaybetti

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube kadrosunda görev yapan polis memuru Ahmet Çavuş, memleketi Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Hıdırnebi Yaylası'nda uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, izinli olarak memleketine giden polis memuru Ahmet Çavuş, yaylada ot biçtiği sırada dinlenmek için yaslandığı dalın kırılması sonucu yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda ulaşılan Ahmet Çavuş'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Çavuş'un cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Vefat eden polis memuru Ahmet Çavuş'un cenazesi pazar günü Sertkaya Mahallesinde Merkez Camiinde kılınacak öğlen namazına müteakip toprağa verilecek.

"Vali Eldivan'dan taziye mesajı"

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, bir taziye mesajı yayımlayarak şu ifadelere yer verdi:

"Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube kadrosunda görev yapan polis memuru Ahmet Çavuş'un, Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Hıdırnebi Yaylası'nda meydana gelen yüksekten düşme sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım.

Merhum polis memuru Ahmet Çavuş'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve Emniyet teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." - BAYBURT