Batman Valisi Ekrem Canalp, Asayiş ve Güvenlik Uygulamaları Hakkında Bilgilendirme Yaptı

Batman Valisi Ekrem Canalp, düzenlediği basın açıklamasıyla kentte son iki ayda gerçekleştirilen asayiş ve güvenlik uygulamaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Batman Valisi Ekrem Canalp, valilik binasında Emniyet Müdürü İbrahim Kaba ve İl Jandarma Komutanı Albay Adem Taşkın ile birlikte 'asayiş' toplantısı düzenledi. Bundan böyle her ayın ilk haftasında Batman asayişi ile ilgili kamuoyunu bilgilendireceklerini belirten Vali Canalp, son iki ayda gerçekleşen çalışmaları basın mensuplarına aktardı. Vali Canalp; "Batman ilimizde 2 bin 584 polisimiz ve 2 bin 458 jandarmamız olmak üzere toplamda 5 bin 42 güvenlik personelimiz görev yapmaktadır. Bunlara ilaveten 2 bin 446 güvenlik korucumuz ve bin 164 gönüllü korucumuz olmak üzere toplamda 4 bin 70 korucumuz görev yapmaktadır. Özel güvenlik olarak da polis bölgesinde bin 434, jandarma bölgesinde 395 özel güvenlik personelimiz, toplamda da bin 829 özel güvenlik personelimiz asayiş ve güvenlik hizmetlerimize destek sağlamaktadır. Emniyet bölgemizde 437 araç, jandarma bölgemizde 248 araç, toplamada 785 aracımız da güvenlik hizmetlerimiz için koşturmaktadır. Ekip sayılarımız hakkında kısaca bilgi vermek isterim. Polis bölgemizde 102 ekibimiz, jandarma bölgemizde 189 ekibimiz, toplamda 291 ekibimiz bugün itibariyle sahada güvenlik hizmeti vermektedir" dedi.

"2023 yılında bin 170 terör operasyonu düzenlendi"

Vali Canalp, düzenlenen operasyon ve çalışmalarla ilgili bilgileri de paylaştı. Canalp, "2023 yılı içerisinde terör ile etkin mücadele edilebilmesi amacıyla jandarmamız tarafından bin 170 operasyon gerçekleştirilmiştir. 2024 yılı içerisinde ise 185 operasyon sahada gerçekleştirilmiş durumdadır. Polisimizin yapmış olduğu bilgilendirme faaliyetleri vardır; bu çerçeve içerisinde özelikle de uyuşturucunun zararları, uyuşturucu ile mücadele anlamında polis bölgemizin içerisinde toplam 46 bin 825 vatandaşımıza uyuşturucu ile mücadele bağlamında bilgilendirme yapılmıştır. 2023 yılının ilk 2 ayı ile 2024 yılının ilk 2 ayını karşılaştırdığımız zaman Batman ilimizde mal varlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 32'lik bir düşüş olmuştur. İş yerinden ve kurumdan hırsızlıklarda yüzde 51 düşüş vardır. Evden hırsızlıklarda yüzde 17'lik bir düşüş vardır. Yan kesicilik suçlarda ise yüzde 47'lik bir düşüş sağlanmış durumdadır. Mal varlığına karşı toplam 9 adet suçun da tamamına baktığımız zaman ise toplamda yüzde 23'lük bir düşüş sağlanmış durumdadır. Bu, aynı zamanda yürütmüş olduğumuz etkin bir mücadelenin sonucudur. Bu mücadelenin temel, değerli noktalardan bir tanesi, daha önce suç işlemiş olduğu halde aranmamış olan şahısların tekrar aynı suçların işlenmesine engel olmak amacıyla mahkemelerce haklarında tutuklama kararı verilmiş ve aranan şahıslara yönelik gerçekleştirmiş olduğumuz faaliyetler çerçevesinde, 2 aylık süre içerisinde, Ocak ve Şubat ayları içerisinde bin 176 şahıs yakalanmış ve bunlar ceza evlerine teslim edilmiştir" diye konuştu.

"Narkotik suçlar ile ilgili, 42 şüpheli şahıs tutuklandı"

Vali Canalp, uyuşturucuyla ilgili yapılan çalışmaları şöyle açıkladı:

"Narkotik suçlar ve uyuşturucu ile ilgili ise 42 şüpheli şahıs yakalanmış ve tutuklanarak ceza evine teslim edilmiş durumdadır. Yine aynı şekilde vatandaşlarımızın yapmış olduğu ihbarlar çerçevesinde NARVAS uygulamamız var. NARVAS uygulamamız, hangi bölgede, nerede, ne kadar uyuşturucu ile ilgili risk olduğunu analiz eden bir çalışmadır, bir projedir. İçişleri Bakanlığımızın başlatmış olduğu bir projedir bu proje çerçevesinde de arkadaşlarımız herhangi bir şekilde 112 arayıp ihbarda bulunduğu zaman ya da polise, jandarmaya herhangi bir şekilde ulaşıp ihbarda bulunduğu zaman NARVAS uygulaması projesi çerçevesi içerinde şahıslar hakkında işlem yapılmaktadır ve bu proje çerçevesi içerisinde 16 uyuşturucu ile ilgili şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılmış durumdadır. Kaçakçılık ve organize suçlar ile ilgili olarak da baktığımız zaman son 2 aylık dönem içerisinde 201 şahıs ile ilgili kaçakçılık suçundan adli işlem yapılmış durumdadır. ve yine bu 2 aylık dönem içerisinde kaçak silah ile mücadelede ve ruhsatsız silah ile mücadelemiz etkin bir şekilde devam etmektedir. Sadece 2 aylık süre içerisinde 55 bin 875 kaçak parça silah malzemesi ele geçirilmiş durumdadır. Bunların içerisinde silah namluları var, tetik mekanizmaları var, şarjörler var. Dolayısıyla da yakın bir zaman içerisinde yakın bir zaman içerisinde Batman tarihinin en önemli silah kaçakçılığı operasyonlarından bir tanesi polis bölgemizde arkadaşlarımız tarafından gerçekleştirilmiştir. Bun operasyonu gerçekleştirmiş olan arkadaşlarımızı da özelikle tebrik etmek isterim. Bu şekildeki mücadelemiz Batman da ruhsatsız silahla, ruhsatlı silah da dahil olmak üzere mücadelemiz etkili bir şekilde devam edecektir" dedi.

Siber suçlarla ilgili çalışmaları da anlatan Vali Canalp "Siber suçlarla mücadele, Türkiye'nin de Batman'ın da gündemini sürekli meşgul etmesi gereken bir konudur. Çünkü diğer suç olaylarında her ne kadar bir azalma var ise de siber suçlar ile ilgili olarak Türkiye çapında bir artış konusudur. Bu da vatandaşlarımızdan siber ile ilgili kendi şahsi bilgileridir. Kredi kartı bilgileri, banka hesap bilgilerinin yanlış şekilde paylaşılmasından kaynaklanan, özelikle bu şekildeki dolandırıcılık faaliyetlerinde Türkiye çapında bir artış var Batman da yine aynı şekilde artış var. Bunun ile ilgili etkin bir mücadele yürütüyoruz. Sanal ortamda işlenmiş suçlar ile ilgili 289 kişi hakkında son 2 ayda adli işlem başlattık. Bu suçlardan 205'i bilişim ve banka sistemi aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık içerisine girmektedir. Yine Ocak ve Şubat ayları içerisinde siber suçlara karışışmış olan 37 şahıs tutuklanarak ceza evine gönderilmiştir" ifadelerini kullandı. - BATMAN