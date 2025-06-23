Batman'da restorasyon ekibi şarampole yuvarlandı: En az 3 ölü

Batman'da restorasyon ekibi şarampole yuvarlandı: En az 3 ölü
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Batman'da restorasyon ekibi şarampole yuvarlandı: En az 3 ölü
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Batman'ın Sason ilçesinde Mereto Dağı'ndaki kilisenin restorasyonu için keşfe çıkan ekibin aracı şarampole yuvarlandı. Bilirkişilerin olduğu araçtan ilk belirlemelere göre 3 kişi kaybetti.

Batman'ın Sason ilçesinde Mereto Dağı'nda bulunan kilisenin restorasyonu için bölgede keşif yapan ekibin aracı kaza yaptı.

3 KİŞİ ÖLDÜ

Şarampole yuvarlanan araçta, bilirkişiler olduğu bildirildi. Kazada ilk belirlemelere göre üç kişi yaşamını yitirdi.

ARAÇ DEMİR YIĞININA DÖNDÜ

Öte yandan şarampole yuvarlanan aracın hurda yığınına döndüğü görüntülere yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıbirlitresu:

Bir aşırı hız vakası daha Allah rahmet eylesin

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