Batman'da restorasyon ekibi şarampole yuvarlandı: En az 3 ölü

Batman'ın Sason ilçesinde Mereto Dağı'nda bulunan kilisenin restorasyonu için bölgede keşif yapan ekibin aracı kaza yaptı.

3 KİŞİ ÖLDÜ

Şarampole yuvarlanan araçta, bilirkişiler olduğu bildirildi. Kazada ilk belirlemelere göre üç kişi yaşamını yitirdi.

ARAÇ DEMİR YIĞININA DÖNDÜ

Öte yandan şarampole yuvarlanan aracın hurda yığınına döndüğü görüntülere yansıdı.