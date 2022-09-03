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Batman haber! Gercüş'te yamaç paraşütü yaparken yere çakılan 2 kişi ağır yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Batman haberi... Gercüş'te yamaç paraşütü yaparken yere çakılan 2 kişi ağır yaralandı Batman'ın Gercüş ilçesinde yamaç paraşütü yaparken yere çakılan 2 kişi ağır yaralandı.

Gercüş'te yamaç paraşütü yaparken yere çakılan 2 kişi ağır yaralandı

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde yamaç paraşütü yaparken yere çakılan 2 kişi ağır yaralandı. Karayolu ortasına çakılan paraşütçülerin hayati tehlikelerinin olduğu bildirildi.

Kaza, Batman'ın Gercüş ilçesi Ayrancı Tepesinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yamaç paraşütü yapmak için havalanan Emin Çoban ve Ali Özkan havalandıktan kısa bir süre sonra bilinmeyen bir nedenle yere çakıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi 112 sağlık ekipleri ağır yaralanan paraşütçülere kaza yerinde müdahalede bulundu. Ağır yaralanan iki kişi yapılan ilk müdahalenin ardından Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhan Öner - 3. Sayfa

Batman Gercüş 3. Sayfa Haberler

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