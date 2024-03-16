Batman'da Terör Yandaşları İtfaiye Aracına Saldırdı

Batman'da lastik yakarak izinsiz gösteri düzenleyen terör yandaşları, yangını söndürmeye gelen itfaiye aracına kaldırım taşları ile saldırdı.

Edinilen bilgilere göre, Petrolkent Mahallesi'nde yüzleri maskeli bir grup, yolda lastik yakarak terör örgütü PKK lehine slogan attı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

Polis uyarısına taşla karşılık veren grup, polisin müdahalesi ile ara sokaklara kaçarak dağıldı. Grup, yoldaki ateşi söndürmeye gelen itfaiye ekiplerine kaldırım taşları ile saldırdı. Taşların camına isabet ettiği itfaiye ekibi yangını söndürerek olay yerinden ayrıldı. Polis, olay yerinden kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. - BATMAN