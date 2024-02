Batman'da Etkinlikler Valilik İznine Bağlandı

Batmanda Valiliği; 9 ile 16 Şubat tarihleri arasında yapılması planlanan toplantı ve gösteri yürüyüşleri, miting, çadır kurma, stant açma, afiş ve pankart asma gibi eylem ve etkinliklerin valilik iznine bağlandığını duyurdu.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, kentte 9 ile 16 Şubat tarihleri arasında yapılması planlanan etkinliklerin valilik iznine bağlandığını duyurdu. Açıklamada, "Milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla; Valilik makamının 7 Şubat tarih ve 2024/13 sayılı 'Etkinlikleri İzne Bağlama' konulu olur yazısı ile; Valilik makamının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği programlar, resmi bayramlar, resmi anma günleri, spor faaliyetleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların gelenek ve göreneklerine göre yapacakları programlar, sendika ve siyasi partilerin tüzüklerine göre yapacakları kongreler, 298 Sayılı Kanunu göre yapılacak etkinlikler hariç olmak üzere, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda yapılması muhtemel her türlü açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, toplu olarak karşılama ve uğurlama merasimleri, kurum ve kuruluşların kendi binası dışında yapacakları basın açıklaması, oturma eylemi, miting, çadır kurma, imza kampanyası, stant açma, kitlesel cenaze merasimi ve mezarlık ziyareti, anma töreni, şenlik, konser, eğlence, oyun temsili gösteri vb. türdeki eylem ve etkinlikler, ses yayın araçlarıyla yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, dilek feneri-balon uçurmak, para motor ve benzeri her türlü hava faaliyetleri ile ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişilerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere; el ilanı, broşür ve benzeri dağıtılması, afiş ve pankart asılması ve benzeri etkinliklerin ve ilimiz genelinde yapılacak olan eylem ve etkinliklere katılmak amacıyla toplu olarak ilimiz dışından gelecek olan şahıslar ile il merkezi ve ilçeler arası toplu olarak giriş çıkışların Batman il merkezi ve ilçeler dahil olmak üzere, tüm il sınırları içerisinde Anayasamızda ve diğer kanunlarda belirtilen '2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17 ve 19'uncu maddeleri ile '5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 11'inci Maddesi hükümlerine istinaden 09 Şubat tarihinden geçerli 16 Şubat 2024 tarihi de dahil olmak üzere 8 gün süre ile Batman il sınırları, coğrafi alan, il merkezi, ilçeler, polis ve jandarma sorumluluk bölgeleri dahil, içerisinde etkinliklerin izne bağlanmasına kararı alınmıştır" denildi. - BATMAN