Pakistan'da tren saldırısı! Militanlar 450 yolcuyu rehin aldı

Yolcu trenine saldırı! 450 kişi rehin alındı
Ece Gürel'in kaybolduğu ormandaki görüntüler tartışma konusu oldu

Bu insanlar ne yapıyor? Ece'nin kaybolduğu ormandan garip görüntüler
Bakanlık 6 sucuk markasını daha ifşa etti

Bakanlık ifşa etti! Bu 6 sucuk markasını evinize sokmayın
Genç kadını sokak ortasında döverek öldürdü

Genç kadını sokak ortasında döverek öldürdü

Batman'da AFAD İl Binasının Kontrollü Yıkımına Başlandı

Batman'da AFAD İl Binasının Kontrollü Yıkımına Başlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ağır hasar alan Batman'daki AFAD il müdürlüğü binasının kontrollü yıkım işlemleri başladı.

Batman'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar alan AFAD il binasının kontrollü yıkımına başlandı.

Turgut Özal Bulvarı Diyarbakır Caddesi'nde bulunan AFAD il müdürlüğü binası Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar aldı. Boşaltılan ve çevresinde güvenlik tedbiri alınan 7 katlı binanın iş makineleriyle kontrollü olarak yıkımına başlandı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Otomotiv piyasasında beklenen an geldi
img

Trump o günü hiç unutmuyor! Fotoğraftaki isme büyük ödül
img

İki CHP'li belediyeye terör soruşturması! Onlarca gözaltı var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli bayram ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarih belli oldu

Bayram ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarih belli oldu
Dehşete düşüren görüntü! Polisin kafasını ezmeye çalıştı

Bir kentimizi ayağa kaldıran görüntü! Polisin kafasını ezmeye çalıştı
Bu cesareti nereden alıyorlar? Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

Görüntüyü izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
Afra Saraçoğlu, eski damatla aşk mı yaşıyor? Açıkça soruldu, verdiği tepki bomba

Eski damatla aşk mı yaşıyor? Açıkça soruldu, verdiği tepki bomba
Aldığı ürünün fiyatını öğrenince kasada bırakmak zorunda kaldı

Aldığı ürünün fiyatını öğrenince kasada bırakmak zorunda kaldı
21 şubesine astığı pankartla tartışmalara noktayı koydu

21 şubesine astığı pankartla tartışmalara noktayı koydu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.