Batman'da AFAD İl Binasının Kontrollü Yıkımına Başlandı
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ağır hasar alan Batman'daki AFAD il müdürlüğü binasının kontrollü yıkım işlemleri başladı.
Batman'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar alan AFAD il binasının kontrollü yıkımına başlandı.
Turgut Özal Bulvarı Diyarbakır Caddesi'nde bulunan AFAD il müdürlüğü binası Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar aldı. Boşaltılan ve çevresinde güvenlik tedbiri alınan 7 katlı binanın iş makineleriyle kontrollü olarak yıkımına başlandı. - BATMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa